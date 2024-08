Inter, ufficiale l’addio a centrocampo: firma con un’altra Big

Addio al centrocampista, che ha scelto di legarsi fino al 2029 con la big spagnola: Simone Inzaghi deve cambiare i suoi programmi

Lungi dall’essersi esaurito con gli arrivi, peraltro chiusi già da qualche mese, di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, e dell’avvenuto ingaggio di Josep Martinez dal Genoa, il mercato dell’Inter è in costante movimento.



L’abile Marotta sta ancora seguendo delle prestigiose piste che, in caso di fumata bianca, garantirebbero a Simone Inzaghi un roster ancor più competitivo. Del resto, con la nuova ed impegnativa Champions League, e col Mondiale per Club previsto alla fine della stagione nazionale e continentale, si deve necessariamente ragionare nell’ottica di una rosa extralarge.

Ecco perché la dirigenza sta facendo di tutto per accontentare il tecnico nelle sue richieste. Dal vecchio pallino Albert Gudmundsson (ora però diretto alla Fiorentina) fino alla suggestione Dan Ndoye, sono diversi i profili cerchiati in rosso nell’agenda del neo presidente dell’area sportiva dell’Inter. Fino a qualche giorno fa, invero, sembrava calda anche la pista che aveva trascinato Ausilio e Baccin fino a Salisburgo, dove erano in corso dei dialoghi che sembravano proficui con la controparte austriaca.

Come non detto. Il calciatore di proprietà del club del gruppo Red Bull ha scelto la Spagna per fare un salto decisivo nella sua ancor giovane ma promettente carriera.

Sucic, addio Inter: il croato sceglie la Real Sociedad

Arrivato a Salisburgo da giovanissimo, quando era ancora un diciassettenne di belle speranze, Luka Sucic si è rapidamente imposto all’attenzione degli osservatori internazionali. Già capace di accumulare ben 10 gettoni con la maglia della nazionale croata ad appena 21 anni – da ricordare che in quel settore di campo gioca ancora gente come Brozovic e Modric – il calciatore è stato un buon interprete anche agli ultimi Europei, quando causò direttamente una rete della sua rappresentativa nel match contro l’Albania.

L’UEFA decise poi che il gol del momentaneo vantaggio della nazionale slava sarebbe stato un autogol di Klaus Gjasula – curiosamente lo stesso albanese che poi impattò il match al 95′ – ma la sostanza non cambia.

Sucic è certamente già un degno rappresentante della vecchia scuola croata che negli ultimi decenni ha prodotto talenti del calibro di Robert Prosinecki e Dragan Stojkovic. Oltre al già citato ex pallone d’oro e agli ex nerazzurri Brozovic e Kovacic.

Le velleità di Marotta sono state però per una volta frustrate da un blitz inaspettato proveniente dai Paesi Baschi. La Real Sociedad, con un’operazione lampo, ha bruciato sul tempo i nerazzurri. Che forse si sono fidati troppo di poter aspettare fino alla prossima estate prima di sferrare l’attacco decisivo con l’entourage del centrocampista per un ennesimo prestigioso colpo gratis.

Intervistato in esclusiva da Interlive.it, Sucic ha invece firmato col club biancoblu un contratto quinquennale: fino al 2029 farà certamente le fortune della big iberica.