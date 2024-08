“Non vedevo l’ora”: Lautaro torna carico, annuncio social

Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha fatto rientro alla base con due giorni d’anticipo per rimettersi al lavoro ed è entusiasta, anche il rinnovo di contratto è andato a buon fine e si attende l’ufficialità

L’ennesima stagione da incorniciare, sia in campionato con la maglia della sua Inter che con quella della Nazionale Argentina nel cammino in Copa America. Lautaro Martinez ha vinto di tutto anche a livello personale, oltre che di squadra, rendendolo uno dei centravanti più efficienti al mondo.

È chiaro che sulla base di questi risultati straordinari le aspettative sul suo conto sono aumentate in modo esponenziale per la nuova stagione. Ma non è un problema, anzi. Per il centravanti argentino è soltanto una nuova sfida tutta da vivere e non vede letteralmente l’ora. Ha fatto rientro alla base di Appiano Gentile per riabbracciare i suoi vecchi compagni e salutare i nuovi arrivati con due giorni d’anticipo sulla tabella di marcia, visto che avrebbe potuto prolungare le vacanze di diritto fino all’imminente giovedì.

Non ha voluto perché il dovere chiama e la responsabilità da capitano inizia a pesare, senza che tuttavia diventi qualcosa di insostenibile. Con un grande sorriso stampato sul volto ha percorso le solite stradine interne del BPER Training Centre e proprio questa mattina si è rimesso al lavoro con il resto del gruppo, da grande campione e trascinatore. Sempre all’inseguimento di nuovi record e nuovi successi, con una novità non indifferente sulle sue spalle tanto attesa da tutti i tifosi nerazzurri negli ultimi mesi.

Lautaro carico per la nuova stagione, c’è anche il rinnovo

Come noto infatti, Lautaro ha finalmente raggiunto l’intesa definitiva sul suo rinnovo di contratto fino a giugno 2029 grazie ad un rialzo notevole d’ingaggio che andrà a stagliarsi come lo stipendio più alto dell’intero campionato di Serie A. Decisamente una forma di riconoscimento per il valore mostrato dentro e fuori dal campo dal ‘Toro’ argentino, bomber dell’ultima annata.

Nei prossimi giorni arriverà altresì l’ufficialità dell’operazione da parte dell’Inter a mezzo del consueto comunicato stampa, diramato su tutte le piattaforme online. Giusto il tempo di far ambientare nuovamente il capitano e fargli indossare la nuova maglia, sulla quale verrà rappresentato non soltanto il suo numero 10 ma anche la tanto desiderata seconda stella sul petto.