Accordo improvviso, un pilastro della Roma si trasferisce all’Inter

Grandissimo colpo di mercato dell’Inter che si assicura un grande rinforzo dalla Roma. E’ tutto fatto per il trasferimento a titolo definitivo

La sessione estiva di calciomercato è quantomai nel vivo con i vari club alla ricerca dei rinforzi in vista dell’ormai imminente esordio in campionato, previsto nel weekend della settimana di Ferragosto.

L’Inter di Inzaghi, attesa dalle ultime due amichevoli contro l’Al Ittihad e il Chelsea, è alla ricerca di un difensore che possa sostituire l’infortunato Buchanan a sinistra. Svanito definitivamente Ricardo Rodriguez, nuovo calciatore del Betis Siviglia, la dirigenza nerazzurra attende l’occasione giusta per affondare il colpo.

Al momento, in cima alla lista dei possibili rinforzi è balzato il difensore spagnolo del Valencia Yarek Gasiorowski, recente vincitore dell’Europeo U19 con la rappresentativa iberica. Gasiorowski ha una clausola di 15 milioni. L’Inter ci sta pensando, forte anche dei buoni rapporti con il suo agente, Sergio Barila, lo stesso che ha portato in nerazzurro un altro suo assistito ovvero Josep Martinez.

Dalla Roma all’Inter, che colpo dei nerazzurri

A proposito di difensori di grande livello, uno si appresta a trasferirsi all’Inter. Ci riferiamo a Elisa Bartoli, storica capitana della Roma Femminile campione d’Italia, vicinissima a diventare una nuova giocatrice dell’Inter Women di Gianpiero Piovani. Come riporta Il Messaggero, la Bartoli avrebbe già lasciato il ritiro della Roma a Cascia per raggiungere le nuove compagne di squadra.

Un acquisto davvero importante per l’Inter che ha approfittato dell’imminente prossima scadenza contrattuale della Bartoli fissata al 2025. Inoltre pare che l’oramai ex capitana giallorossa abbia avuto, recentemente, un confronto con l’allenatore Alessandro Spugna e con il suo staff tecnico dal quale è emerso che avrebbe avuto poco spazio tra le titolari nella prossima stagione.

Nell’annata che porterà all’Europeo in programma in Svizzera la prossima estate, la Bartoli vuole avere più spazio per ottenere la convocazione da mister Soncin. L’Inter, dunque, può essere l’occasione giusta per lei che, in nerazzurro, ritroverà le ex compagne di squadra alla Roma, Annamaria Serturini e Martina Tomaselli, quest’ultima acquistata dall’Inter Women la scorsa settimana.

Classe 1991, nata a Roma, negli ultimi cinque anni in giallorosso, la Bartoli ha vinto due Scudetti, 2 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana. E’ una veterana anche della Nazionale con la quale ha totalizzato 92 presenze e 3 gol con due Mondiali e altrettanti Europei disputati in azzurro. Elisa firmerà un contratto con l’Inter fino al 2026.