DIRETTA Amichevole Inter-Al Ittihad: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Al Ittihad di Blanc in una amichevole precampionato. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter affronta l’Al Ittihad a Monza in una gara valida come amichevole precampionato. Una sfida inedita tra due squadre che puntano al titolo rispettivamente nella Serie A italiana e nella Saudi Pro League araba nella stagione che sta per iniziare.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi sono al loro quinto test match a dieci giorni esatti dall’esordio in campionato contro il Genoa. Finora sono arrivate tre vittorie contro il Lugano, contro la Pergolettese e contro il Las Palmas, prima del deludente pareggio nella sfida in famiglia contro il Pisa di Pippo Inzaghi. Ancora assenti gli infortunati Taremi, Zielinski e Arnautovic, oltre al capitano Lautaro Martinez rientrato in anticipo dalle vacanze dopo la Copa America. Dall’altra parte i sauditi del grande ex Laurent Blanc, oltre che degli altri francesi Benzema e Kante, vanno a caccia del primo successo contro una formazione europea dopo i ko rimediati contro gli spagnoli di Elche, Siviglia e Betis e dei portoghesi del Farense. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta soltanto sulla app di Dazn. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre, con l’Inter che l’anno scorso affrontò e vinse contro gli altri arabi dell’Al Nassr. I campioni d’Italia torneranno in campo domenica prossima per la sfida contro il Chelsea. Interlive.it vi offre il match dello U-Power Stadium live in tempo reale.