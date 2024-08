Bomba Inzaghi: come Spalletti, “addio dopo lo Scudetto”

Non è piaciuto l’impatto dell’Inter contro l’Al-Ittihad nell’ultima amichevole disputata nella fase precampionato, preoccupa il gioco di Inzaghi ed è sotto attacco: “Li vedo impallati”

La stagione chiusa al vertice del campionato italiano lo scorso anno ha prodotto un innalzamento repentino delle aspettative da parte dei tifosi sul percorso futuro dell’Inter, fra Serie A e coppe. Qualcosa di fisiologico ed anche già visto in passato, dando per scontato che il club campione uscente deve fare di tutto per ripetersi anche nel corso della stagione successiva.

Almeno nelle intenzioni questo è quello che vorrà fare il club nerazzurro diretto ancora da Simone Inzaghi, promotore di un gioco molto conservativo che non dovrebbe riservare grandissime sorprese anche a seguito dell’innesto di nuovi volti in rosa che rispecchiano le caratteristiche dei titolatissimi.

Ciononostante, il primo impatto dell’Inter nelle uscite amichevoli di questa delicata fase precampionato di costruzione e preparazione psico-fisica non è piaciuto granché, soprattutto ai tifosi. Anche e soprattutto nell’ultima uscita contro la formazione saudita dell’Al-Ittihad, contro cui l’Inter si è scontrata andando sotto di due reti. Nella circostanza hanno fatto rientro quasi tutti i grandi dell’Inter, anche se per buona parte di essi la fase preparatoria è incominciata da poco.

Questo implica un gioco affannato, poco lucido e senza grandi spunti. Eppure per i più esigenti, questa fase è quella in cui si iniziano ad intravedere le lacune di una squadra. L’Inter al momento ha ancora il nodo del quarto attaccante da sciogliere, dando per scontate le partenze di Marko Arnautovic e Joaquin Correa; mentre aspetta anche l’innesto di un nuovo difensore centrale.

Troppi over e Correa out, Inzaghi sotto accusa: “Deve cambiare”

C’è speranza che questi nuovi calciatori possano arrivare per donare freschezza ma nel frattempo ci sono da limare dei dettagli che, a molti utenti sui social, non scendono proprio giù. Proprio come il fatto che il tecnico stia ancora utilizzando l’argentino in esubero come fosse una delle opzioni migliori a disposizione.

Per questo Inzaghi è stato pesantemente criticato, nonostante gli strabilianti risultati raggiunti lo scorso anno, come un allenatore privo del giusto potenziale per il salto di qualità definitivo dell’Inter in Europa. Per altri è troppo ancorato alle proprie idee di gioco e non ammette variazioni; mentre per altri ancora avrebbe dovuto alzare bandiera bianca al termine della passata stagione per permettere – come ha fatto Luciano Spalletti con il Napoli – che il club prendesse forma sotto la guida di un nuovo tecnico.

Ostinarsi a fare giocare un correa che non giocherebbe neanche nella lega nazionale dilettanti..non giova di certo a uno come inzaghi.poi giocatori ormai finiti ci sono arnautovic acerbi e de VRAY…vanno messi co.e riserve e prendere giocatori all altezza inter — 6 DERBY 🌟🌟CAMPIONI D’ ITALIA.🌟🌟 (@lupissinfavulas) August 8, 2024

Se Inzaghi insiste con scarponi e pensionati ne vinciamo poche. — Giovanni Tamburini (@GiovanniTamburi) August 8, 2024