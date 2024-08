Dall’Inter alla Liga spagnola, è ufficiale: contratto biennale

Dall’Inter alla Liga, è fatta per il trasferimento a titolo definitivo. Il calciatore ha firmato un contratto biennale

Ultime due amichevoli per l’Inter di Inzaghi in vista dell’esordio in campionato previsto sabato 17 agosto a Genoa. Prima l’Al Ittihad poi il Chelsea, due test contro avversari di ottimo livello per i nerazzurri che devono fare a meno degli infortunati Taremi, Zielinski e Arnautovic.

Una piccola emergenza per Inzaghi che sperava di poter disporre presto anche del tanto ricercato rinforzo in difesa per sostituire l’infortunato Buchanan. La dirigenza nerazzurra monitora vari profili come Gasiorowski, Kiwior o Renan ma senza ancora affondare il colpo, magari in attesa delle ultime settimane di mercato nelle quali le potenziali occasioni non mancheranno.

La richiesta di OakTree alla dirigenza è quella di puntare su un rinforzo giovane e con prospettive di valorizzazione che possano far rendere, in futuro, il possibile investimento. Per questo motivo, l’Inter è stata costretta ad accantonare due profili graditi e non poco a Inzaghi, entrambi svincolati. Il primo è quello di Mario Hermoso, ancora in cerca di una squadra dopo l’addio all’Atletico Madrid. L’altro, ora definitivamente sfumato, è stato appena acquistato dal suo nuovo club.

Dall’Inter alla Liga, è ufficiale: ecco il suo nuovo club

Ci riferiamo a Ricardo Rodriguez, il “preferito” da Inzaghi e dalle agenzie di scommesse, arrivate ad offrire a una quota irrisoria il suo trasferimento all’Inter. L’agente del difensore elvetico, svincolatosi dal Torino, ha ammesso i contatti con Ausilio poi non andati oltre la richiesta di informazioni anche se, da più fonti, era dato ormai per fatto un accordo tra le parti, poi bloccato da OakTree.

Svanita l’opportunità di passare all’Inter, Rodriguez proseguirà la sua carriera nella Liga Spagnola. Il difensore, infatti, è stato ingaggiato a parametro zero dal Betis Siviglia con un contratto biennale fino al 2026.

Il club andaluso ha ufficializzato l’avvenuto trasferimento dopoché Rodriguez ha superato gli esami medici di rito. L’ex Toro si è già aggregato ai nuovi compagni di squadra che stanno ultimando la preparazione a Marbella, in vista dell’esordio in campionato previsto contro il Girona.

Cresciuto nello Zurigo, quella al Betis è la quarta esperienza nei principali campionati europei per Rodriguez che ha indossato anche le maglie di Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven (in prestito dai rossoneri) e Torino. Con i granata, il difensore ha totalizzato 128 presenze complessive con un gol, segnato peraltro proprio al Milan nella penultima giornata dello scorso campionato.