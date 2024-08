Il grande ritorno di Buchanan: la notizia che nessuno si aspettava

La notizia su Tajon Buchanan ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi dell’Inter: il video dell’esterno offensivo nerazzurro

Lo scorso gennaio l’Inter ha deciso di ampliare il suo parco giocatori sugli esterni, anche in vista del lungo ko di Juan Cuadrado. Marotta e Ausilio seguivano da tempo le prestazioni di Tajon Buchanan e hanno deciso di affondare il colpo con il Bruges, portando fin da subito un calciatore giovane, dalla grande capacità di saltare l’uomo e bravo nell’andare all’assist o al tiro in porta.

Il percorso a Milano inizialmente non è stato così in discesa, dato che comunque il canadese ci ha messo un bel po’ a trovare spazio nello scacchiere ben definito di Simone Inzaghi, ma a scudetto ormai acquisito, il tecnico piacentino gli ha dato ben più chance e l’esterno ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, segnando anche un gran gol.

Capace di giocare su entrambe le fasce, si proponeva come una pedina importante per il gioco nerazzurro dell’anno prossimo, soprattutto a stagione in corsa. Peccato che si sia rotto la tibia in allenamento con il Canada durante la Copa America. La notizia è stata accolta molto male da tutto l’ambiente milanese, ma oggi ne è arrivata un’altra molto interessante per il presente e per il prossimo futuro.

Buchanan è tornato a Milano: il video del suo arrivo ad Appiano Gentile

Oggi ad Appiano Gentile è arrivato un ragazzo molto atteso e che è stato subito circondato dall’affetto di tutti i suoi compagni. Stiamo parlando proprio di Buchanan, reduce dal brutto infortunio che ha richiesto l’intervento chirurgico immediato e ora un periodo di riabilitazione.

Inizialmente, le previsioni più catastrofiche indicavano il suo ritorno in campo addirittura per il 2025, ma in realtà i tempi dovrebbero essere decisamente più brevi e dovremo rivedere l’esterno a disposizione di Inzaghi già per novembre. Intanto, il laterale è tornato in Italia e precisamente a Milano, come ha comunicato l’Inter, che ha pubblicato un video che raffigura proprio la presenza del calciatore ad Appiano Gentile, al BPER Training Centre.

La sua presenza è servita per un primo saluto allo staff e ai suoi compagni di squadra, ma soprattutto a iniziare il suo percorso di recupero con il club nerazzurro, nella speranza di tornare in campo il prima possibile.