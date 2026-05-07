Inter, che beffa: ecco perché Nico Paz è più vicino alla Juventus

Il fantasista argentino del Como farà ritorno al Real Madrid, poi nuova avventura in Serie A coi bianconeri in pole

Il lungo corteggiamento dell’Inter nei confronti di Nico Paz potrebbe finire nel peggiore dei modi. Che non è semplicemente il mancato approdo del trequartista argentino a Milano, bensì il suo sbarco a Torino per vestire la maglia degli eterni rivali della Juve. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, è emerso che anche i bianconeri ora stanno pensando al numero 10 del Como, che di certo avrà un’estate travagliata.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il Ds dei lariani Ludi ha detto che “a fine stagione ci confronteremo con il Real Madrid. Speriamo e vogliamo che Nico Paz resti con noi anche la prossima stagione, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Inter? Assolutamente nessun confronto ufficiale con loro“. Anche perché semmai Marotta e Ausilio parleranno direttamente con i blancos, che sicuramente eserciteranno la recompra sul talento albiceleste.

Ma Nico Paz rischia di non trovare spazio al Real e quindi potrebbe fare una nuova esperienza in Serie A. Suo padre è grande amico di Javier Zanetti, ma la Juventus ha un asso nella manica da giocare con Florentino Perez.

Si tratta di Kenan Yildiz, che in Spagna assicurano sia un pupillo del presidente delle Merengues. Il turco, quindi, potrebbe finire in uno scambio con Nico Paz con un conguaglio in favore dei bianconeri. Un vero incubo per l’Inter.