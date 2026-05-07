Bomber sul mercato: “Inter prendilo, in Serie A fa 20 gol facili”

Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire lo sbarco ad Appiano Gentile del top player

Almeno un portiere, poi diversi rinforzi in difesa e a centrocampo anche in base alle cessioni. L’Inter avrà tanto da fare sul prossimo calciomercato estivo in quasi tutti i reparti. Potrebbe essere risparmiato quello offensivo, dove il quartetto formato da Lautaro Martinez, Thuarm, Pio Esposito e Bonny ha dato garanzie in questa stagione. Ma il condizionale è d’obbligo, visto che Chivu vorrebbe un attaccante con caratteristiche diverse.

Qualcuno bravo a saltare l’uomo in dribbling per cambiare modulo magari. Marco Guidi, nel corso del podcast della Gazzetta dello Sport, ha un consiglio da dare in proposito a Marotta e Ausilio: “C’è un top player che è sul mercato a costi accessibili: si tratta di Mason Greenwood. In estate il Marsiglia sarà costretto a cederlo visto che la prossima stagione non farà la Champions League“.

Il 24enne attaccante inglese cresciuto nel Manchester United vuole rilanciare la sua carriera ai massimi livelli: “Secondo me è un giocatore che sposta gli equilibri all’Inter e non ha tanto mercato perché in Inghilterra non lo vuole nessuno per i problemi extra campo. Giovanni Rossi (club manager dell’OM, ndr) mi ha detto che in Serie A Greenwood segna 20 gol facili”.