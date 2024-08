Sorpresa Radu: l’Inter lo cede in Serie B

L’Inter è pronta a cedere Ionut Radu a titolo definitivo in Serie B: dove giocherà il portiere rumeno e i dettagli del trasferimento

I piani dell’Inter sul calciomercato sono chiari: operare senza fretta, dire addio agli esuberi che non fanno parte del progetto di Simone Inzaghi e alla fine sferrare uno o due colpi che possano dare al tecnico di Piacenza una rosa più lunga e fronteggiare tutti gli impegni di un’annata storica, che potrebbe superare le 70 partite.

Tra i calciatori che sicuramente non sono nelle idee del club e dell’ex tecnico della Lazio, c’è Ionut Radu. Dopo gli esordi promettenti in Primavera e con la maglia del Genoa, la sua carriera si è un po’ persa per strada, sicuramente dopo l’ultimo ritorno all’Inter, in cui ha fatto il secondo di Samir Handanovic e si è reso sfortunato protagonista della papera clamorosa contro il Bologna che ha spianato al Milan la strada per lo scudetto.

Da allora ne sono cambiate di cose, soprattutto in casa nerazzurra, ma Radu non è stato più lo stesso. L’estremo difensore ha iniziato a girare per l’Europa, vestendo le maglie di Cremonese, Auxerre e Bournemouth, in nessun caso lasciando un ricordo indimenticabile nelle sue esperienze in prestito. Quest’estate però le cose potrebbero cambiare.

Radu verso il Sassuolo a titolo definitivo: i dettagli dell’affare

In molti pensavano che il destino di Radu si sarebbe deciso nuovamente nella seconda parte dell’estate, magari con un nuovo trasferimento a titolo temporaneo. In realtà, le cose stanno prendendo rapidamente una direzione completamente diversa.

Il portiere, infatti, è un passo dal vestire la maglia del Sassuolo e stavolta a titolo definitivo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e l’Inter è pronta ad accordare il suo addio, stavolta senza ritorno e senza clausole di riacquisto. Il club neroverde era da settimane alla ricerca di un nuovo portiere e ora è arrivata, a sorpresa, la svolta chiudere il colpo.

Fabio Grosso avrà presto a disposizione il calciatore rumeno, che probabilmente sarà il titolare per la prossima stagione e coltivando l’ambizione immediata del Sassuolo di tornare subito in Serie A dopo la triste retrocessione in Serie B di pochi mesi fa. Ora il cerchio sta per stringersi e Radu sta per dire il suo addio definitivo all’Inter, ma non si può dire che i tifosi siano tristi per la sua partenza.