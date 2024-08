Adieu Inter, altro colpaccio della Roma: 20 milioni di euro

A una settimana dall’esordio in Serie A, l’Inter cerca ancora un difensore e deve guardarsi dalla concorrenza della Roma

Quattro infortuni (Taremi, Arnautovic, Zielinski e De Vrij), un pareggio con il Pisa e una sconfitta con l’Al Ittihad. Non è stata una settimana positiva per l’Inter, attesa ora dal Chelsea nell’ultima amichevole pre campionato che precede l’esordio in Serie A di sabato 17 agosto contro il Genoa.

Contro l’Al Ittihad, De Vrij si è procurato un infortunio muscolare ai flessori della coscia sinistra, un imprevisto che potrebbe costringere l’Inter ad accelerare per l’acquisto di un difensore. Svanito Rodriguez, nuovo calciatore del Betis Siviglia a parametro zero, sono numerosi i profili accostati ai nerazzurri con OakTree disposta a un investimento su un prospetto giovane e da valorizzare.

Rientra decisamente in questa fattispecie Yarek Gasiorowski, 19enne difensore del Valencia, vincitore del campionato europeo U19 con la Spagna. Gasiorowski ha una valutazione di circa 15 milioni, cifra che la proprietà sarebbe anche disposta a spendere per accontentare Inzaghi. Tuttavia, il calciatore ha lasciato intendere di star bene a Valencia e di rimanere nel club con cui è cresciuto, nonostante la scadenza contrattuale fissata al 2025.

Inter, sfuma un altro obiettivo ? C’è la Roma

Tra i difensori accostati all’Inter c’è stato anche Loic Bade del Siviglia. E’ stato proprio InterLive a rivelare in esclusiva, lo scorso 23 luglio, la notizia di una proposta all’Inter da parte degli agenti di Bade, disposto a lasciare il club andaluso per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni.

L’Inter avrebbe declinato la proposta. Bade, nel frattempo, è rimasto sul mercato e su di lui è piombato un altro top club di Serie A ovvero la Roma, alla ricerca come i nerazzurri, di un innesto di spessore nel reparto arretrato.

Dai primi contatti tra Roma e Siviglia è scaturita la richiesta degli iberici che non hanno abbassato le pretese, rispetto a quanto fatto precedentemente con l’Inter. Per prendere Bade, infatti, servirebbero infatti 20 milioni cash, un proposta che ha spiazzato la Roma, disposta a inserire nella trattativa alcuni calciatori che non rientrano nei piani di De Rossi. Tra questi, come riporta calciomercato.it, poteva esserci Kumbulla, rientrato dal prestito al Sassuolo.

Vedremo se, a fronte dell’ingente richiesta del Siviglia, la Roma sarà disposta ad insistere per Bade dopo aver già investito cospicuamente sul mercato con gli acquisti a titolo definitivo di Soulé dalla Juve e Dovbyk dal Girona.