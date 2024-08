Infortunio ed esami de Vrij: è ‘allarme’ Inter

De Vrij è uscito malconcio dall’amichevole di mercoledì contro i saudito dell’Al-Ittihad, persa 2-0 dalla squadra di Inzaghi

In casa Inter è scattato l’allarme per le condizioni di Stefan de Vrij. Il difensore olandese è uscito malconcio dall’amichevole coi sauditi dell’Al-Ittihad di mercoledì, persa 2-0 da Sommer e compagni. “Ho sentito qualcosa”, ha detto poi in zona mista il numero 6 nerazzurro. Il primo report parlava di risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Nelle prossime ore sono previsti gli esami strumentali, con de Vrij che è a forte rischio per la prima giornata di Serie A contro il Genoa in programma sabato 17 al ‘Luigi Ferrraris’. Al centro della difesa dovrebbe giocare a prescindere Francesco Acerbi, con Bisseck (più che Pavard, tornato dopo ad allenarsi) e Bastoni ai suoi lati.

Prima dell’inizio dell’estate, de Vrij ha ricevuto una proposta dal PSV che ha prontamente respinto. Nelle settimane successive si è fatto avanti qualche club arabo, proprio l’Al-Ittihad in particolare su indicazione di Stefano Pioli, il quale era stato scelto per sostituire l’argentino Gallardo. La firma dell’ex tecnico del Milan è poi saltata all’ultimo per ragioni contrattuali, con i sauditi che hanno virato su Blanc mollando il centrale interista il cui contratto con l’Inter scade a giugno 2025.