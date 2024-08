Le probabili formazioni di Genoa-Inter: Inzaghi con il dubbio in attacco

Il primo appuntamento della stagione di Serie A, quello tra Genoa e Inter, è sempre più vicino: resta il dubbio in attacco per Simone Inzaghi

Dopo gli Europei, la Copa America e anche le Olimpiadi, è tempo di tornare a guardare la Serie A, in cui l’Inter vuole confermarsi grande protagonista dopo la vittoria del campionato solo pochi mesi fa. Il pre campionato dei nerazzurri, però, è stato abbastanza in salita, un po’ per le tante assenze per le vacanze dopo le nazionali, un po’ per gli ultimi infortuni con cui ha dovuto fare i conti Simone Inzaghi.

Infatti, il tecnico piacentino è stato già costretto alla corsa contro il tempo per avere a disposizione la maggior parte dei titolari in vista della prima giornata contro il Genoa. Mehdi Taremi sta tentando di recuperare per la panchina dopo il ko al bicipite femorale, mentre Lautaro Martinez è tornato solo il 6 agosto – anche in anticipo rispetto ai piani – e avrà poco più di 10 giorni per prepararsi. L’argentino dovrebbe esserci almeno per uno spezzone, ma i dubbi restano.

Genoa-Inter, Inzaghi con le sue certezze e un attacco cortissimo

Se il Toro non dovesse farcela dal primo minuto, toccherà a Henrikh Mkhitaryan avanzare la sua posizione, con Davide Frattesi titolare tra i tre di centrocampo – anche Zielinski è ai box per infortunio muscolare.

Solo certezze, invece, in difesa e a centrocampo. Davanti a Yann Sommer, ci saranno Pavard, Acerbi e Bastoni, sugli esterni ballottaggio tra Dumfries e Darmian con l’olandese favorito, dall’altra parte ci sarà Dimarco. A centrocampo, ecco tornare dal primo minuto Calhanoglu e Barella, oltre a Frattesi.

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Darmian), Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Mkhitaryan (Lautaro Martinez), Thuram. All.: Inzaghi