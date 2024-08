Mourinho inguaia l’Inter: tentativo per un titolare di Inzaghi

José Mourinho può inguaiare l’Inter sul calciomercato: il tentativo dell’allenatore portoghese può lasciare Inzaghi senza un titolare

Più giorni passano, più è difficile che l’Inter decida di accordare cessioni importanti sul calciomercato. E vogliamo partire da qui per raccontarvi quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. I nerazzurri hanno trattenuto con il rinnovo di contratto Nicolò Barella e Lautaro Martinez, e non partiranno neanche gli altri perni del gruppo che hanno portato alla conquista della seconda stella pochi mesi fa, tra i festeggiamenti generali.

Non è da escludere, però, che qualche giocatore attualmente non di primissimo piano possa lasciare Milano e trovare casa altrove. O almeno, di fronte a un’offerta irrinunciabile, l’Inter sarebbe costretta a pensarci. E proprio qui entra in gioco José Mourinho e la sua nuovo società, quel Fenerbahce che ha grandi ambizioni in Turchia e in Europa per la prossima stagione.

Ovviamente, per centrare gli obiettivi lo Special One sta chiedendo calciatori importanti nella sessione estiva, e tra questi c’è anche Gundogan, chiamato a guidare – se l’affare dovesse andare in porto – il gruppo del vate di Setubal ai primissimi posti in classifica in campionato. Le mire dell’allenatore, però, non si fermano qui e potrebbero guardare proprio in casa Inter.

Mourinho pensa a de Vrij per la difesa: Inter rigida sulla valutazione

L’intenzione di Mourinho è portare in Turchia Stefan de Vrij. Al momento, è solo un’idea sul tavolo e non è iniziata una vera e propria trattativa, ma del difensore olandese si era già parlato qualche settimana fa, quando stava facendo molto bene agli Europei con la nazionale olandese e sembrava finito nel mirino dei club dell’Arabia Saudita.

In realtà, dal Medio Oriente alla fine una proposta non è mai arrivata, ma potrebbe esserci proprio dal Fenerbahce. In ogni caso, la posizione dell’Inter è piuttosto chiara a questo punto del calciomercato. De Vrij partirà se verranno messi sul tavolo almeno 15 milioni di euro, cifra che sarebbe molto difficile da rifiutare, vista l’età dell’ex Lazio e un contratto in scadenza a giugno 2025.

È chiaro che si tratta di una valutazione molto alta per un calciatore entrato nell’ultima fase della sua carriera, ma così i nerazzurri sperano di allontanare un problema in più per Marotta e Ausilio. Sostituire l’olandese a questo punto del mercato con un calciatore ugualmente affidabile sarebbe praticamente impossibile.