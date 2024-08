Sorpresa Inter, è fatta: vola in Germania per 6 milioni

Uno degli ex membri della Primavera di Cristian Chivu si è costruito una carriera di tutto rispetto: arriva il passaggio al club tedesco

In alcuni giorni, complice anche l’assenza di trattative di grido con fumate bianche imminenti, ci siamo occupati del destino di tutti quei calciatori passati a vario titolo dal settore giovanile dell’Inter.

Da Stabile a Zanotti passando per Oristanio e Fontanarosa, non sono pochi gli ex baby della Primavera che proprio questa estate hanno deciso di ‘tagliare’ definitivamente – sebbene in alcuni casi le cessioni siano avvenute con la formula del prestito – col club che li aveva cresciuti. Magari prelevandoli già nella prima adolescenza.

Protagonisti di percorsi differenti, talvolta addirittura prestigiosi (vedi i casi dei due fenomeni di centrocampo Casadei e Fabbian), la truppa dei profili svezzati alla Pinetina è in continuo aggiornamento. Stagione dopo stagione, avventura dopo avventura, ognuno ha preso la sua strada. C’è chi lo ha fatto, a titolo definitivo, già 3 anni fa. Proprio alla vigilia dell’annata che poi consegnò alla formazione Under 19 di Cristian Chivu il decimo titolo Primavera della propria storia.

Stiamo parlando di un giovane difensore francese di chiare origini africane che il 31 agosto del 2021 – dopo due stagioni nelle Giovanili nerazzurre – fu ceduto per 500mila euro all’Olympiacos.

Ne ha fatta di strada Étienne Youté Kinkoué, il gigante attualmente militante nel Le Havre, in Francia, prima di attirare su di sé le attenzioni di un club che gioca stabilmente nella massima divisione tedesca.

Kinkoué, futuro in Bundesliga: l’ex Inter lascia la Francia

Arrivato per 400mila euro dal Troyes nell’estate del 2019, il calciatore francese era stato uno degli acquisti più costosi, relativamente al settore giovanile, della dirigenza meneghina. Il crollo dei ricavi dovuto alla pandemia aveva poi rivoluzionato le esigenze del club di Viale della Liberazione, che decise successivamente di liberarsi del ragazzo per una cifra tutto sommato identica a quella spesa per il suo acquisto.

Oggi Kinkoué vale qualcosa come 6 milioni di euro, ed è proprio per questa somma che i tedeschi dell’Hoffenheim avrebbero deciso di prelevarlo dal Le Havre. 22 anni, margini di miglioramento ancora inesplorati, il difensore – sul quale Marotta detiene ancora una non meglio specificata percentuale sulla rivendita – è pronto a mettersi in gioco nella nuova realtà.

Il club tedesco starebbe sul punto di chiudere l’affare per l’ex nerazzurro. Chissà che un giorno quell’affrettata cessione nell’ultimo giorno della sessione estiva di scambi non debba essere amaramente rimpianta…