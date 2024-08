Un grande talento ha firmato con l’Inter: è UFFICIALE

Raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del giovanissimo terzino sinistro Cocchi della formazione Primavera, si è allenato con la Prima Squadra in questi giorni di preparazione precampionato

L’Inter brucia le tappe e si porta avanti. Almeno nel progetto di riqualificazione del brand e del rilancio del proprio settore giovanile, cresciuto notevolmente negli ultimi anni tanto da diventare uno dei più attrezzati dello scenario italiano.

Non un caso che la direzione sportiva nerazzurra abbia deciso di investire tempo ed energie nella gestione ravvicinata dei tanti profili attualmente a disposizione della formazione Primavera, con cui ci si aspetta di raggiungere nuovi importanti risultati nella prima annata senza Cristian Chivu in panchina. Oltretutto, le ambizioni son tanto grandi da toccare anche in via indiretta le sorti della Prima Squadra. Perché per Simone Inzaghi i giovani sono tanto importanti quanto i veterani e a più riprese, anche nel corso di questa sessione estiva di mercato, ha chiesto rinforzi di questo genere a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Non è ancora certo se questi potranno arrivare a costi ridotti, ma almeno si garantisce continuità al progetto della cantera nerazzurra con la blindatura di nomi importanti già presenti in rosa. Profili da far crescere all’interno e poi smistare in prestito altrove una volta raggiunta la dovuta maturità, senza mai escludere la possibilità che possano fare rientro alla base con un bagaglio d’esperienze maggiorato. Come nel caso di Valentin Carboni, stella nascente del calcio internazionale.

Cocchi firma il rinnovo con l’Inter, talento precoce a disposizione di Inzaghi

Fra gli ultimi ad aver ricevuto l’ok per il prolungamento di contratto con l’Inter c’è stato il giovanissimo terzino sinistro classe 2007 Matteo Cocchi.

Quest’ultimo stupisce ed è già nel giro dell’Under-19 nonostante non abbia ancora raggiunto l’età di buona parte dei suoi compagni di squadra, a dimostrazione di quanto pronto possa già essere per un eventuale salto di qualità. La blindatura è arrivata in via ufficiale nelle scorse ore e si afferma essere l’ennesimo colpo conservativo dell’Inter dell’era Marotta, su suggerimento di Inzaghi. Il tecnico piacentino ha infatti potuto testare le prestazioni di Cocchi nell’arco delle ultime settimane, essendosi allenato anche con la Prima Squadra al fianco di qualche altro nome potenzialmente promettente.