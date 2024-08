DIRETTA Amichevole Chelsea-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Chelsea di Maresca in una amichevole precampionato. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Chelsea a Londra in una gara valida come amichevole precampionato. Una sfida che rappresenta per entrambe l’ultimo test match prima dell’inizio dei rispettivi campionati di Serie A e di Premier League.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi sono alla sesta amichevole preseason che era iniziata bene con le vittorie ad Appiano Gentile contro il Lugano e contro la Pergolettese, prima del successo contro il Las Palmas. cui hanno fatto seguito il deludente pareggio in extremis contro il Pisa ed il clamoroso ko contro gli arabi dell’Al Ittihad. Assenti gli infortunati Zielinski, Taremi, Arnautovic e De Vrij, mentre il capitano Lautaro Martinez e Calhanoglu sono rimasti alla Pinetina ad allenarsi. Dall’altra parte i Blues di Enzo Maresca, invece, sono di ritorno dalla tournée negli Stati Uniti dove hanno raccolta una sola vittoria contro il Club America a fronte di tre sconfitte contro Celtic, Manchester City e Real Madrid. La gara sarà trasmessa in tv, così come in streaming su smartphone, pc e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre in questo stadio risale agli ottavi di finale di Champions League del 2010, quando l’Inter si impose 1-0 con il gol di Eto’o che spianò la strada verso il Triplete. I campioni d’Italia torneranno in campo sabato a Marassi contro il Genoa per l’esordio in Serie A. Interlive.it vi offre il match dello Stamford Bridge live in tempo reale.