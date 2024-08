Subito in campo, Inzaghi sorprende tutti

In vista del debutto in campionato nell’impegnativa gara di Marassi, il tecnico piacentino potrebbe contare sulla risorsa recuperata

Sarà anche calcio d’agosto, nessuno lo nega. Farà anche parte del processo di preparazione non essere al meglio, considerando poi l’assenza di alcuni titolari chiave nonché alcuni fastidiosi infortuni, ma il pre-campionato dei Campioni d’Italia non è stato certo brillante finora.

In attesa che l’ultimo prestigioso test estivo – in programma contro il Chelsea oggi alle 16 – dia maggiori risposte a Simone Inzaghi, lo stesso allenatore incassa con soddisfazione una potenziale buona notizia.

Uno dei calciatori – tra l’altro neo arrivato – più convincenti nella prima fase del ritiro era stato bloccato, alla vigilia della gara col Pisa del 2 agosto scorso, da un un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero, stimati in 2-3 settimane, avevano di fatto escluso l’attaccante da una possibile convocazione per la prima di campionato, in programma il 17 agosto in quel di Marassi.

Oltre alla beffa nel constatare un infortunio quanto mai inopportuno per le esigenze della squadra, il tecnico piacentino ha successivamente incassato con stizza anche lo stop di Marko Arnautovic, vittima di una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra.

Insomma, con Marcus Thuram ma soprattutto Lautaro Martinez ancora in giustificato ritardo di condizione dopo il ritardato rientro dalle ferie post Euro 2024, era scattato l’allarme-attacco per l’esordio in Serie A con le due stelle cucite sul petto.

Taremi, recupero-lampo: Inzaghi lo vuole per Genova

Mehdi Taremi avrebbe già fatto dei notevoli passi in avanti nel suo programma di recupero. L’ex attaccante del Porto, che sarebbe stato quasi certamente schierato titolare a Marassi se non si fosse fermato ad inizio mese, potrebbe verosimilmente finire nell’elenco dei convocati.

Inzaghi ha chiesto al giocatore, che ha risposto ‘presente’, uno sforzo supplementare per accelerare il recupero in vista dell’impegnativa gara di esordio. L’idea è quella di un graduale rientro in gruppo, che dovrebbe avvenire martedì o mercoledì, per poi verificare i progressi nell’ultima parte della settimana.

Se Taremi dovesse dare risposte positive, Inzaghi non solo lo convocherebbe, ma lo porterebbe anche in panchina, pronto a farlo entrare qualora la gara richiedesse un suo ingresso in campo. L’eventuale recupero dell’asiatico non influirà comunque sulla decisione, presa da Marotta di concerto col mister, di mettersi a caccia di una seconda punta veloce che potrebbe arrivare dal mercato.