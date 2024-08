Marotta fiuta l’affare in casa Benfica: scambio incredibile

L’Inter può portare avanti una clamorosa idea di scambio con il Benfica: colpo da urlo, Marotta è pronto ad andare all’assalto

Due settimane o poco più ed il calciomercato estivo chiuderà ufficialmente i battenti. Una sessione che ha visto tra le protagoniste certamente la società campione d’Italia in carica. Ma Marotta non ha intenzione di fermarsi e ha già in mente un affare che potrebbe far balzare dalla sedia i tifosi nerazzurri.

Una rosa che anche nelle amichevoli estive ha dimostrato, seconde linee soprattutto, di essere già pronta per l’inizio della nuova stagione. Ad ogni modo in casa Inter si proverà a sfruttare ogni occasione possibile per puntellare il gruppo di Simone Inzaghi, lì dove ce ne sia ancora bisogno. E a tal proposito la retroguardia nerazzurra – al centro della quale tra presente e futuro vi sarà Alessandro Bastoni – necessiterà molto presto di nuovi arrivi.

Soprattutto l’anno prossimo quando con ogni probabilità vi saranno due pesantissimi addii a parametro zero. Quelli di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij che difficilmente rinnoveranno il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con la ‘Beneamata’. A questo punto un clamoroso intreccio di mercato con il Benfica può tornare a far gioire i tifosi dell’Inter: lo scambio che ha in mente Beppe Marotta è clamoroso.

Marotta show: scambio da 45 milioni

La società portoghese, come l’Inter, sta valutando tutte le opzioni possibili da qui a fine mese. Ed una di queste, in realtà già in cima alla lista della dirigenza lusitane da diverse settimane, porterebbe ad uno dei gioielli di Simone Inzaghi. Il Benfica non perde di vista Issiaka Kamate, 20enne francese in grado di giocare sia a centrocampo che da esterno d’attacco.

I buoni rapporti tra le dirigenze, con il classe 2004 che potrebbe effettivamente lasciare Milano per il Benfica, potrebbero portare ad un grandissimo colpo ‘prenotato’ da Marotta per l’estate 2025. Si tratta di Antonio Silva, centrale difensivo reduce dalla convocazione ad Euro 2024 e che all’Inter farebbe decisamente comodo per il futuro. Proprio in previsione dei diversi addii sopracitati, il gioiello lusitano – in scadenza il 30 giugno 2027 con il Benfica – potrebbe diventare un nome caldo per la retroguardia di Inzaghi. Ecco quindi che questa sorta di scambio potrebbe effettivamente realizzarsi.

La dirigenza campione d’Italia, però, dovrà fare i conti con la valutazione che il Benfica fa della sua stella: non meno di 45 milioni di euro. Un investimento che però potrebbe valere la pena, i nerazzurri i ritroverebbero in rosa un difensore giovanissimo e di grande talento, già con parecchia esperienza in ambito internazionale. Il classe 2003 nell’ultima stagione ha raggiunto quota 50 presenze tra campionato e coppe, con 2 reti messe a referto.