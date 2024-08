Dal Real Madrid all’Inter: colpo improvviso e foto scandalosa

Mentre tutti lo criticano per una foto scandalosa comparsa sui social, il suo nome torna a sorpresa a essere accostato all’Inter

L’Inter lo aveva seguito, in realtà senza particolare impegno, quando era ancora al Brighton. Oggi gioca nel Tottenham ed è diventato un mediano di sostanza, bravo nell’interdizione, straripante fisicamente e molto solido dal punto di vista tattico. Anche se non indosserà la maglia degli Spurs per un bel po’…

Il giocatore è stato infatti squalificato dopo aver esagerato durante una serata con gli amici, dopo una sfida amichevole della sua squadra. Alla fine dell’incontro di precampionato che ha opposto Tottenham e Bayern Monaco, il centrocampista Yves Bissouma, che negli ultimi giorni era tornato alla ribalta anche come nome per rinforzare la mediana del Real Madrid, si è fatto filmare in atteggiamenti poco opportuni insieme a degli amici.

Delle immagini ora circola un fermo immagine, la foto scandalosa che ha indignato la stampa inglese: il contenuto mostra il centrocampista alle prese con l’inalazione di un gas esilarante vietato dalla legge britannica.

Il classe ’97 nato a Issa, in Costa d’Avorio ma di nazionalità maliana, torna quindi ad affrontare guai seri con la giustizia. Nell’ottobre 2021 venne arrestato per violenze sessuali e poi sospeso dalla nazionale maliana e dal Brighton. Nel maggio 2022 fu assolto da ogni accusa, ma intanto aveva già cambiato club, non avendo rinnovato con il club del Sussex. E ora, qualche giorno fa, il 10 agosto 2024, si è filmato mentre inalava del gas esilarante.

Foto scandalosa e squalifica: Bissouma occasione per l’Inter

Bissouma, che piaceva parecchio al Real Madrid, potrebbe scontare una lunga squalifica. Prima del fattaccio era stato blindato dal Tottenham come elemento incedibile. Ma ora, paradossalmente, potrebbe anche tornare in orbita Inter. Il Tottenham potrebbe deciderlo di allontanarlo e di cercargli una nuova destinazione, rivolgendosi ai club che in passato hanno mostrato interesse.

Per l’Inter il giocatore non è una priorità. Potrebbe essere un nome ipotizzabile ma solo nel 2025, se Asllani dovesse essere ceduto e se il prezzo del giocatore della Nazionale maliana dovesse scendere… Oggi la sua valutazione è attorno ai 30 milioni, ma la foto scandalosa e la lunga squalifica potrebbero contribuire a far calare parecchio il prezzo.

Con una richiesta intorno ai 20, e vendendo l’albanese a 30 milioni circa, l’Inter potrebbe anche farsi avanti. In alternativa, i nerazzurri potrebbero pensarci, sempre per il 2025, in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L’errore di Yves Bissouma: l’infelice post sul crack hippy

Il centrocampista ha pubblicato le controverse immagini su Snapchat. Pochi minuti e il contenuto è diventato virale: Bissouma si trovava in una limousine e teneva fra le mani dei palloncini di gas esilarante: una sostanza che è diventata illegale in Gran Bretagna da non molto tempo e che in caso di recidività può anche comportare una salatissima multa e due anni di carcere.

Nel video l’ex Brighton video si fa di un gas esilarante noto come crack hippy. Si tratta di protossido di azoto, una sostanza illegale in Gran Bretagna se utilizzata a scopo ricreativo. Per il calcio inglese il comportamento del centrocampista è imperdonabile: gli inglesi non sono disposti a perdonarlo.

Da un modello di comportamento per molti giovani tifosi ci si aspetta serietà, correttezza e uno stile di vita sano. Il giorno successivo alla pubblicazione del video, Bissouma si è scusato pubblicamente, riconoscendo la gravità del suo gesto e assumendosi la piena responsabilità dell’accaduto. Il Tottenham ha dichiarato che sta esaminando la situazione e che il caso verrà gestito internamente.

Sia le autorità che gli Spurs e che la Federazione calcio britannica potrebbero prendere severi provvedimenti contro il giocatore. Non è esclusa la rescissione del contratto.