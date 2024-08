La regia di Oaktree per il colpo dell’estate: affare da 100 milioni

Oaktree ha detto sì al vero colpo dell’estate sul calciomercato: la proprietà americana sborserà in tutto 100 milioni di euro per chiudere

In tanti in questo momento stanno criticando il calciomercato dell’Inter. Ciò avviene quando si spende poco, quando non si mettono a segno molti colpi e quando di volti e titolari nuovi ne arrivano ben pochi – nel caso dei nerazzurri, solo calciatori che potrebbero subentrare o fare le veci dei titolarissimi.

Resta il fatto che Taremi e Zielinski sono nomi veramente importanti da sfoderare e sono arrivati a parametro zero, pagando di fatto solo ingaggio e commissioni, lo stesso che era successo con Thuram l’anno prima e ancor prima con Mkhitaryan e Calhanoglu. Bisogna comunque ammettere che la prima estate di Oaktree a capo dell’Inter è stata piuttosto magra, con l’unico vero investimento legato all’arrivo di Josep Martinez.

Ancora è presto per il gong finale, dato che ci sono in ballo anche un nuovo braccetto sinistro e un fantasista che potrebbe cambiare volto al gioco di Simone Inzaghi. In ogni caso, i tifosi possono finalmente godersi, con l’ufficialità di ieri, il vero colpo dell’estate nerazzurra: il rinnovo di Lautaro Martinez, il volto, il simbolo, il capocannoniere e il capitano dell’Inter presente e futura.

Le cifre del rinnovo di Lautaro Martinez: spesa importante per Oaktree

Nelle ultime ore, ci sono state confermate le cifre che circolavano da giorni, anzi da settimane. Il Toro ha accettato l’offerta da 9 milioni più bonus, per cui la cifra arriverà almeno a 10 milioni netti a stagione, e si è legato all’Inter per altri cinque anni.

Vuol dire passare la stragrande maggioranza della sua carriera in nerazzurro, entrare nella storia come simbolo e dare un segnale al mondo del calcio: a Milano, sulla sponda blu del Naviglio, è possibile vincere, anzi il progetto è continuare a farlo anche in Europa. Tornando alla spesa affrontata da Oaktree, in questo caso non si possono proprio criticare gli americani.

In ballo ci sono 100 milioni di euro lordi in cinque anni che la proprietà si è impegnata a sborsare. Non proprio spiccioli, anzi una somma che renderà il centravanti argentino il terzo calciatore più pagato in Serie A, alle spalle di Vlahovic e Osimhen. Sicuramente se l’è meritato, considerando il rendimento del Toro nelle ultime stagioni, ma non chiamatela spending review, almeno per quanto riguarda i rinnovi.