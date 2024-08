Offerta shock per Thuram: dall’Arabia non propongono solo soldi

I piani mercato dei club dell’Arabia Saudita tornano a contemplare Thuram: l’assalto potrebbe prevedere un’offerta shock

Tanti soldi all’Inter e ancora di più al calciatore. Gli arabi appaiano più calmi che mai a livello di acquisti, ma presto potrebbero scatenarsi. L’impressione è che abbiano cambiato target. Sembrano per esempio più freddi che mai nei confronti dei campioni che si sono svincolati dai grandi club (Depay, Martial, Chupo-Mouting, Rabiot, Hermoso, Reus…). E non appaino neanche così accaniti su nomi più intriganti, come quello di Osimhen.

Dopo l’ultima stagione un po’ sottotono al Napoli, forse il nigeriano è considerano già come una seconda scelta. Stessa storia con Lukaku, a cui l’estate scorsa avevano offerto quasi 30 milioni a stagione di ingaggio. I sauditi sembrano ora attratti da altri nomi: vogliono mettere le mani sui nuovi protagonisti del calcio europeo.

Il Mundo Deportivo, per esempio, ha raccontato di un assalto per Vinicius del Real Madrid. Secondo i media spagnoli, i ricchi club dell’Arabia Saudita starebbero insomma ancora cercando di sedurre i campioni europei.

Più fonti, non ancora confermate, raccontano che rappresentanti del calcio saudita avrebbero recapitato una mega offerta al Real Madrid per l’acquisto del talento brasiliano. C’entrerebbe PIF, che partecipa come proprietà o principale finanziatore in molte società della Saudi Pro League e opera per conto del Ministero dello Sport del paese.

Offerta dall’Arabia per Thuram: è l’alternativa a Vinicius

Gli uomini di PIF si sarebbero anche interfacciati con gli agenti di Vinicius per cercare di convincerlo a diventare il volto di punta del campionato arabo prima della Coppa del Mondo 2034. Il riferimento è ovviamente alla candidatura dell’Arabia Saudita come Paese ospite per la Coppa del Mondo del 2034 (i sauditi, a oggi, sono i favoriti).

La risposta di Vinicius sarebbe stata negativa. E un altro no sarebbe arrivato dal Real Madrid. E ora c’è chi pensa che una proposta simile potrebbe essere avanzata per Thuram. Ci sono però un paio di considerazioni da fare. Marcus Thuram è un classe 1997. Quindi nel 2034 avrebbe trentasette anni.

Pur volendolo prendere come volto simbolo per il quadriennio precedente, si tratterebbe di un giocatore ultratrentenne. Diverso il caso di Vinicius Junior, che è un classe 2000. E quindi nel 2030 avrebbe appena trent’anni. C’è da aggiungere che Thuram non sembra a oggi intenzionato a lasciare il calcio europeo. A Milano sta benissimo e, giocando ancora in nerazzurro, crede di poter crescere sotto tutti i punti di vista.

Crescita non ancora completa: la prova del 9

L’attaccante francese sa di dover ancora dimostrare: la sua prima stagione al top è stata la sua prima annata all’Inter e ora ha bisogno di consacrarsi nel ruolo di attaccante centrale (prima, quando giocava in Bundesliga, era un attaccante esterno).

Inter può quindi sentirsi tranquilla. Per ora il club nerazzurro vuole tenerlo. Poi, quando si tratterà di venderlo, la plusvalenza sarà assicurata, dato che il ragazzo è arrivato a Milano a zero. Niente Arabia per Thuram, quindi, anche nel caso di una super offerta. Per quest’anno sembra inverosimile un addio. A qualunque prezzo.

L’obiettivo di Thuram è quello di diventare un top-player in grado di fare la differenza in termini di gioco e di goal. Dopo la prima stagione in Serie A è su una buona strada, ma il campionato che sta per cominciare sarà la prova del 9 per il numero 9 dell’Inter.