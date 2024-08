Skriniar proposto all’Inter: annunciato in diretta il ritorno incredibile

Milan Skriniar ha lasciato l’Inter a parametro zero e non proprio in ottimi rapporti con club e tifosi: ora, però, è stato riproposto ai nerazzurri

Il lavoro dell’Inter sul calciomercato continua con tutte le difficoltà del caso. I nerazzurri vanno ancora alla ricerca di un nuovo difensore e Simone Inzaghi ha chiesto a gran voce anche nelle ultime ore che a Milano arrivi un braccetto sinistro in grado di sostituire all’occorrenza Tajon Buchanan, con Carlos Augusto pronto a tornare nel ruolo di esterno di centrocampo.

Diversi nomi sono stati valutati nelle ultime settimane, ma mai era circolato un clamoroso ritorno ad Appiano Gentile di Milan Skriniar. Il centrale che ha avuto anche l’onore di avere al braccio la fascia da capitano dell’Inter non si è lasciato proprio in grandi rapporti con il club. Ha tirato la corda chiedendo il trasferimento al PSG, poi rifiutando anche il rinnovo, per poi andare a Parigi.

Lì le cose non sono andate proprio benissimo, almeno alla sua prima stagione. Il difensore è finito spesso nel mirino della critica per alcuni errori banali: raramente è riuscito a tornare al livello mostrato con l’Inter e ancora meno spesso è stato esaltato dalla stampa. Per questo, in molti hanno ipotizzato un suo addio quest’estate e ora queste voci sono tornate a circolare con grande insistenza.

Cammaroto lancia la bomba su Skriniar: “Proposto anche all’Inter”

Il giornalista Emanuele Cammaroto ha fatto il punto proprio sul difensore in diretta ai microfoni di ‘Radio Punto Zero’ e ha rilasciato dichiarazioni piuttosto sorprendenti: “Il PSG l’ha offerto anche in Italia a diversi club, tra cui Roma e Inter“, ha detto.

I nerazzurri, però, secondo questa ricostruzione, non avrebbero deciso di portare avanti un’eventuale trattativa per diversi motivi. Innanzitutto per le questioni ambientali di cui parlavamo, e poi anche per i parametri economici e perché a Inzaghi serve un difensore di piede mancino.

Cammaroto è comunque convinto possa tornare in Italia, ma al Napoli: “In entrata per il Napoli, occhio a Skriniar. Per Osimhen continua il braccio di ferro con il PSG, che continua a spendere. Alla porta c’è il centrale: può tornare l’ipotesi Napoli. Il PSG apre a questa soluzione per la vicenda Osimhen, ma ha un ingaggio alto e questo frena gli azzurri”. Infine ha precisato: “Skriniar ha il gradimento di Conte e non credo che il Napoli resterà con la difesa attuale”.