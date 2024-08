Tradimento ad un passo, l’ex Inter pronto a dire sì al Milan

Clamorosa l’indiscrezione che vorrebbe il talento ex Inter disposto a trasferirsi all’altra sponda del Naviglio: beffa per i nerazzurri

La storia delle movimentazioni di mercato tra Inter e Milan è ormai da decenni piena di cambi di sponda che spesso avvengono da una stagione all’altra. Senza troppi fronzoli, senza tirare necessariamente in ballo problemi ambientali che solo in alcuni eclatanti casi – leggi il passaggio di Hakan Calhanoglu alla Beneamata – si rivelano tali.

E così, dallo ‘specialista in tradimenti’ Aldo Serena, passando per Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Andrés Guglielminpietro ed altri, non è così infrequente assistere a calciatori che, forti di un passato a MIlanello, si trasferiscono alla Pinetina. E viceversa, ovviamente.

Non c’è dubbio che quanto accaduto col fenomenale centrocampista turco abbia un po’ scaldato gli animi nelle piazze e nei bar della città della Madonnina. Complice anche un’esposizione ai social, e allo stesso comportamento in campo dell’ex Bayer Leverkusen, beccato regolarmente con pesanti insulti dalla parte più calda del tifo rossonero, che ha amplificato il tutto, c’è ora grande attenzione prima di procedere con clamorosi cambi di maglia.

La tendenza, portata avanti da ambo i club, non è affatto morta se si pensa che il grande desiderio dell’Inter per la porta del futuro si chiama Gigio Donnarumma. Che, come tutti sanno, non milita più nel Milan. Ma che, ne siamo certi, verrebbe vessato con reiterati insulti se un giorno decidesse di vestire la casacca nerazzurra.

La novità delle ultime ore consiste nella presunta volontà del Milan di arrivare ad un ex enfant prodige delle Giovanili dell’Inter. Un talento cristallino, che ha lasciato Milano per una cifra importante considerando la giovanissima età, e che ora potrebbe tornare in città ma cambiando sponda.

Casadei shock: il Milan sogna il colpo beffa

Già campione d’Italia Primavera nel maggio del 2022 con la formidabile formazione Under 19 allenata da Cristian Chivu – anche un certo Giovanni Fabbian tra i protagonisti di quella cavalcata – Cesare Casadei fu al centro di un vero e proprio caso di mercato. I nerazzurri all’epoca avevano puntato Gleison Bremer come tassello giusto per la propria difesa.

Per abbassare le pretese del patron granata Urbano Cairo, Marotta avrebbe voluto inserire il ravennate come parziale contropartita tecnica. Valutando il centrocampista ben 15 milioni. Levata di scudi, con una buona dose di ironia, da parte di tutti gli addetti ai lavori. ‘Ipervalutazione maliziosa’, avevano detto in tanti. Peccato che di lì a pochi giorni il Chelsea di milioni per Casadei ne spese 20: 15 di parte fissa e 5 di bonus.

L’avventura al Chelsea del futuro MVP dei Mondiali Under 20 del 2023 sta proseguendo con quella gradualità che però non si sposa benissimo con l’ambizione del ragazzo. Che già avrebbe pensato ad un ritorno in Italia con la maglia del Bologna, che si sta muovendo per un suo arrivo in prestito.

L’ultima pazza idea si chiama però Milan, col club rossonero che sogna uno sgarbo, magari a scoppio ritardato, nei confronti dei rivali cittadini. Ancora non si conosce la volontà del centrocampista, certamente legato al suo passato nerazzurro ma forse, e sottolineiamo forse, non insensibile al richiamo di un top club…