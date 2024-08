Inter batte Roma e Milan: da 50 milioni, Marotta lo prende gratis

L’Inter potrebbe centrare un grosso colpo, battendo anche la concorrenza di Roma e Milan: le voci sono sempre più insistenti, può arrivare gratis

L’estate dei tifosi dell’Inter è fatta di attese. L’attesa che inizi la prossima stagione per verificare che l’Inter dell’anno scorso è ancora la schiacciasassi che ha unito tutti i cuori nerazzurri, o quella di nuovi acquisti che potrebbero rendere il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi ancora più temibile.

La realtà delle cose è che Marotta e Ausilio si sono mossi anzitempo, soprattutto prima degli altri, e hanno portato a termine due colpi sensazionali a parametro zero come Taremi e Zielinski, prima di puntare su Josep Martinez per completare il quadro portieri. Il braccetto di sinistra arriverà, come da richiesta dell’allenatore, ma senza troppa fretta, e allo stesso tempo potranno essere valutate anche delle occasioni in attacco.

Un nome che torna periodicamente accostato ai nerazzurri è quello di Jonathan David. In questo caso, però, non stiamo parlando dell’attuale sessione di calciomercato, piuttosto della prossima. A giugno del 2025, infatti, comunque vada, scadrà il contratto di Marko Arnautovic e non è un mistero che l’Inter abbia bisogno di un centravanti di piede mancino, in grado di fare anche la seconda punta, che possa completare lo scacchiere di Inzaghi. La situazione del canadese potrebbe presto diventare favorevole.

L’Inter non molla Jonathan David: colpaccio a zero per il 2025

Jonathan David piace: è giovane – ha ancora 24 anni -, ha dimostrato di avere un fiuto del gol invidiabile in Ligue 1, è duttile e piuttosto continuo. Insomma, è a tutti gli effetti un nome che soddisferebbe tutti i principi di società, dirigenza e parte tecnica. Nelle scorse settimane, è stato accostato a più riprese anche a Milan e Roma, ma in entrambi i casi, le big italiane hanno dirottato le loro attenzioni su altri obiettivi e li hanno centrati.

Il contratto dell’attaccante con il Lille scadrà a giugno 2025 e, in ogni caso, non dovrebbe essere rinnovato. Questo fa buon gioco all’Inter, dato che anche le big di Premier sono rimaste a guardare, e neppure il Chelsea, che sembra più proiettato a tentare di prendere Victor Osimhen.

Tra cinque mesi, l’Inter potrebbe anticipare la concorrenza e bloccare il canadese a parametro zero: sarebbe un colpo sensazionale, visto che la sua valutazione era schizzata a 50 milioni, ma Marotta e Ausilio hanno abituato bene.