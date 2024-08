L’ex Inter rivela il segreto di Sommer: ecco cosa si dice nello spogliatoio

Grande sicurezza fra i pali dell’Inter grazie alle prestazioni del portiere svizzero, arriva la conferma dell’ex che rivela quanto detto dagli attuali giocatori nerazzurri. Poi l’analisi su Yosep Martinez

Una delle caratteristiche di cui l’Inter è andata molto fiera nel corso degli ultimi anni è stata certamente una marcata solidità difensiva, data non soltanto dalle ottime capacità dei difensori componenti la linea a tre ma anche dalla buona resa dei propri portieri.

Dopo il calo fisiologico di Samir Handanovic alla difesa dei pali della porta nerazzurra è subentrato André Onana, divenuto in poco tempo fra i migliori nel suo ruolo. Non ultimo Yann Sommer, portiere svizzero dalla grande esperienza internazionale. Con lui l’Inter ha trovato fiducia e continuità di prestazioni, lasciando terreno fertile a commenti positivi anche all’interno dello stesso ambiente nerazzurro. Lo ha confermato Sebastian Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina fra le tante, il quale ha riportato in una recente intervista sul canale YouTube di Gianluca Rossi i pensieri e i feedback dei calciatori attualmente presenti nei ranghi di Simone Inzaghi, nonché compagni di squadra di Sommer.

Sommer garanzia, basta critiche su Martinez: “Non c’è da preoccuparsi”

“Ha dimostrato di essere un grande professionista, oltre ad essere leader silenzioso. Ho parlato con quanti giocano con lui e mi hanno assicurato che detta molta tranquillità, trasmette serenità“, ha raccontato Frey nel suo intervento. Due concetti essenziali per una corretta esecuzione dei compiti difensivi dell’intero reparto arretrato.

Al fianco di Sommer quest’anno si è aggiunta anche un’altra risorsa che ha stupito lo scorso anno nel Genoa, ovvero Josep Martinez, in sostituzione dell’uscente Emil Audero. A tal proposito Frey ha voluto stemperare le tensioni sorte a margine di alcuni errori di valutazione del portiere spagnolo in amichevole: “Dobbiamo davvero preoccuparci per qualcosa così? Sbaglio o la scorsa stagione ha fatto bene? Io non vedo problemi, passare ad una squadra così importante non è facile”, ha quindi ammesso l’ex in sua difesa. Toccherà certamente a Martinez spezzare le critiche e smuovere le coscienze di quanti sono stati affrettati nei giudizi, in quelle poche uscite poco rappresentative avute fino a questo momento nella fase precampionato.