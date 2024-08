L’Inter lo fa ancora: Milan beffato all’ultimo, colpo nerazzurro

Una nuova beffa è in arrivo per il Milan: Marotta supera i rossoneri al photofinish, colpo da urlo per l’Inter

Genoa, Lecce, Atalanta e Monza. Poi il tanto atteso Derby della Madonnina contro il Milan, per dare un’impronta vincente sin da subito. Ambizioni rinnovate, la voglia di continuare a stupire e vincere. In Italia, dove la seconda stella è solo l’inizio, ma anche l’Europa. Il sogno Champions per il quale sarà fondamentale chiudere nel migliore dei modi la sessione estiva di calciomercato.

Il palcoscenico che maggiormente anima i tifosi, quello nel quale Beppe Marotta ha già mostrato una marcia in più nelle primissime settimane di giugno. Le firme di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, in tal senso, possono dare una grossa mani a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il polacco è a tutti gli effetti uno dei centrocampisti più completi e forti della Serie A, già con grande esperienza in campo internazionale e pronto a mostrare le sue doti in maglia nerazzurra. Sono i numeri, invece, a parlare per Taremi che già nelle amichevoli estive ha mostrato il perché del forte interesse del Milan un anno fa. Ma saranno i tifosi della ‘Beneamata’ a gioire delle sue prestazioni.

Un doppio affare a zero, da vero maestro. Ma Marotta sta valutando anche le possibilità che nelle ultime ore di agosto potrebbero arrivare per quel che concerne l’attacco. Occhio a Joaquin Correa, da tempo sulla lista delle partenze e fuori dai piani di Simone Inzaghi. D’altro canto Marko Arnautovic, in scadenza il 30 giugno 2025, è chiamato a dare risposte. In campo, magari già contro il Genoa se ce ne sarà l’occasione. Ma anche in sede di mercato, visto che il nazionale austriaco è reduce da un anno difficile caratterizzato da diversi infortuni e potrebbe – davanti all’occasione giusta – partire.

Altro che Milan, sorpasso di Marotta: big a zero

Ad ogni modo in casa Inter, sempre per quel che concerne l’attacco, potrebbe arrivare un colpo decisamente clamoroso. Il Milan lo corteggia da mesi ma Marotta – come è già spesso accaduto nel recente passato – è pronto a mettere la freccia e a lasciare la dirigenza rossonera con un pugno di mosche in mano.

Secondo quanto riferito da ‘Fcinternews’ i movimenti concreti per l’attacco dell’Inter potrebbero avvenire l’anno prossimo. Non è escluso che alla fine da qui a fine agosto potrebbero restare a Milano sia Correa che Arnautovic, visto che di offerte concrete al momento non ce ne sono. Aspettare la scadenza contrattuale ferma per entrambi all’estate 2025 e pianificare un affare da urlo – a parametro zero – proprio tra un anno. L’opportunità più ghiotta si chiama Jonathan David, nato in America ma nazionale canadese che il Milan ha cerchiato in rosso da almeno due anni.

A questo punto il contratto con il Lille scadrà tra pochi mesi e David potrebbe essere la soluzione ideale per completare un attacco già fortissimo come quello nerazzurro. Corsa, dribbling e grande freddezza sotto porta: tutte caratteristiche che farebbero assai comodo (in realtà sin da subito) a Simone Inzaghi. Nel suo ultimo anno in Francia David, classe 2000, ha segnato 26 gol con 9 assist in 47 presenze tra campionato e coppe.