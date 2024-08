Salta l’affare, esulta l’Inter: i nerazzurri preparano il super colpo

Clamorosa rivelazione che potrebbe far gioire i tifosi dell’Inter: super colpo in canna, Marotta è pronto all’assalto

Un pari nell’ultima amichevole estiva contro il Chelsea che ha tanto il sapore della beffa. Le conferme, però, Simone Inzaghi le ha ottenute. Perché il tecnico nerazzurro, fresco campione d’Italia, ha ricevuto le risposte che anche i tifosi si aspettavano.

L’Inter è pronta a vivere una nuova annata da protagonista, con l’idea ferma di provare a ripetersi in campionato dopo aver acciuffato la tanta desiderata seconda stella. Occhio poi pure la Champions League, il vero obiettivo ormai non più nascosto e solo sfiorato poco più di un anno fa, in finale contro il Manchester City. Dal campo al calciomercato il passo è breve e nelle due settimane o poco più che rimangono prima che la sessione estiva venga ufficialmente chiusa, qualcosa potrebbe muoversi in casa Inter.

Sia per quel che concerne le entrate che per le uscite, Beppe Marotta è al lavoro e non si fermerà nemmeno a Ferragosto. Ecco quindi che, ad esempio, un nuovo difensore centrale potrebbe effettivamente varcare i cancelli di Appiano Gentile e arricchire la batteria a disposizione di Inzaghi. A maggior ragione se, come sembra, Acerbi e de Vrij dovessero dire addio a scadenza tra meno di un anno.

D’altro canto in attacco rimane il nodo legato a Joaquin Correa, che anche lui vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno 2025 ma che parrebbe destinato a lasciare subito Milano. Da questo punto non di vista non è da escludere l’ipotesi rescissione, ventilata da qualche giorno. La dirigenza di Viale della Liberazione, però, è pronta a stupire con delle decisioni last minute che potrebbero far felici i tifosi nerazzurri.

Inter, colpo clamoroso: si riaccende la pista

Le strade di Inter e Fiorentina, nei prossimi giorni, potrebbero intrecciarsi in sede di mercato. La società di Rocco Commisso ha tolto dal mercato Nico Gonzalez. Una mossa che, indirettamente, andrebbe a favorire anche il club campione d’Italia. Perché i gigliati, in questo contesto, finirebbero per abbandonare un profilo che a Marotta piace da matti.

Si parla di Albert Gudmundsson, gioiello del Genoa. L’attaccante islandese, che tra pochi giorni rischia di esordire in campionato proprio contro i campioni d’Italia in carica, può essere la sorpresa di fine mercato che il presidente dell’Inter potrebbe avere intenzione di provare a concretizzare per la gioia dei tifosi nerazzurri. A disegnare questo scenario ‘Il Corriere dello Sport’ che dunque torna a parlare della ‘Beneamata’ che non ha mai nascosto l’esigenza di completare l’attacco con un nuovo arrivo. E Gudmundsson resta da mesi il primo nome sul taccuino dei dirigenti di Viale della Liberazione.

Bisognerà capire quali saranno le condizioni dettate dal ‘Grifone’, visto che il nazionale islandese è sotto contratto fino all’estate 2027 e la sua valutazione oscilla intorno ai 30 milioni. Marotta spera di poter convincere i rossoblù, magari in prestito oneroso: dettagli che eventualmente, però, verranno fuori più avanti. Ad ora il dietrofront può essere l’assist inatteso ai nerazzurri, con Gudmundsson che ritorna prepotentemente nei radar dell’Inter.