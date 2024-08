Triangolo folle tra Barcellona, Milan e Inter: scelto il futuro di Chiesa

Definito il futuro di Federico Chiesa, è una follia di mercato il triangolo che riguarda Barcellona, Milan e Inter: cosa sta succedendo

Federico Chiesa è protagonista di una delle telenovele di questa sessione di mercato. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, non rientra nei piani della Juventus e di rinnovo nemmeno l’ombra. Non resta che attendere un’offerta negli ultimi giorni di mercato, anche se appare molto difficile.

Già, perché oltre a un cartellino dal valore di almeno 25-30 milioni di euro – questa la valutazione del club bianconero – va garantito al giocatore un contratto di circa 6 milioni a stagione. Decisamente troppo per i club italiani e all’estero non si aprono spiragli. Si era parlato prima del Bayern Monaco, poi di qualche club di Premier League, vero desiderio di Chiesa, ma le proposte di Ramadani non si sono concretizzate in trattative vere e proprie.

L’Inter resta alla finestra, ma soltanto a parametro zero. Marotta e Ausilio sono pronti a sfruttare una grossa opportunità di mercato: Chiesa è un classe ’97, è nel pieno della maturità calcistica e quella nerazzurra è una maglia molto gradita. Tuttavia, nei prossimi giorni può arrivare una beffa per l’Inter e che riguarda anche Rafael Leao e il Milan.

Domino di mercato, Chiesa al Milan con Leao out

C’è un domino di mercato che può andare in scena nei prossimi giorni e praticamente ribaltare la sessione di Milan e Inter. Il tutto riguarda il Barcellona, che ha come obiettivo principale l’acquisto di Nico Williams dall’Athletic Bilbao. L’attaccante spagnolo, dopo lo splendido Europeo vinto con le Furie Rosse, è orientato verso la permanenza nella squadra per cui fa il tifo fin da bambino.

Ecco che il Barça sta valutando le alternative e tra queste c’è anche Rafael Leao, oltre a Kingsley Coman. Ma il portoghese del Milan è uno dei sogni dei catalani già dall’anno scorso. Serve una super offerta per convincere il club rossonero, che se dovesse cedere Leao riverserebbe le proprie risorse su Chiesa.

Con Leao al Barcellona e il Milan forte su Chiesa, si concretizzerebbe senza dubbio lo scambio con Alexis Saelemaekers. L’esterno offensivo belga è molto apprezzato da Thiago Motta, che lo ha allenato e valorizzato l’anno scorso al Bologna. Un triangolo incredibile che porterebbe a un domino che al momento non decolla. E l’Inter? Resterebbe tagliata fuori, perché un colpo oneroso come quello di Chiesa potrebbe portarlo a casa soltanto a parametro zero.