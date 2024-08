Assist pazzesco all’Inter per Jonathan David: l’annuncio del presidente

L’Inter ha un assist sorprendente per l’acquisto di Jonathan David: le parole del presidente fanno ben sperare Marotta e Ausilio

Gli intrighi per l’attacco dell’Inter continuano, ma senza che si stia arrivando davvero a un punto di svolta. Marko Arnautovic e Joaquin Correa restano, infatti, a disposizione di Simone Inzaghi, senza che si sia ancora trovata una soluzione per il futuro. Anzi, per il destino dell’austriaco ci sono molte più certezze, ma sono di permanenza fino al 2025, dopo aver accettato il ruolo di quarta punta e rifiutato gli interessamenti da Turchia e Arabia Saudita.

Va da sé che l’arrivo di Gudmundsson sia sempre più difficile e anche il colpo legato a un nuovo fantasista debba essere rimandato tra un anno. E proprio per quel periodo, crescono i rumors su un possibile approdo a Milano a parametro zero di Jonathan David. Il bomber canadese, proprio come Buchanan, sarebbe un profilo perfetto per Oaktree e si tratterebbe di un’operazione stile Thuram o Taremi che l’Inter ha dimostrato di poter portare a termine.

Milan e Roma sono più lontane, anche il Chelsea si è defilato, e più passano i giorni più il ragazzo si avvicina alla permanenza al Lille anche per la prossima stagione. Questo è sicuramente un fattore a favore dell’Inter, che potrebbe chiudere l’operazione solo a zero nel 2025.

L’assist del presidente del Lille all’Inter: “Aumentano le possibilità di tenerlo”

Il Lille alla fine è riuscito a qualificarsi ai playoff di Champions League, quindi non ha alcuna intenzione di indebolire la squadra in vista della prossima stagione. Jonathan David ha dimostrato in questi anni di essere uno degli uomini di punta del club francese, l’attaccante in grado di cambiare una partita.

Dopo la qualificazione, il presidente Olivier Letang è stato piuttosto chiaro sul futuro del canadese: “Avvicinandoci alla fine del mercato, è più complicato trovare un attaccante di qualità come Jonathan e quindi aumentano le possibilità di trattenerlo, perché non siamo sotto pressione dal punto di vista economico”.

E poi ha chiarito ulteriormente: “Lui è molto felice di essere con noi, molto felice di essere in questo club, con quello che sta vivendo direi che tutto è possibile. Oggi non farò promesse che non posso mantenere, ma è vero che più andiamo avanti e più è probabile che resterà“. Il ragazzo, quindi, è sempre più vicino all’addio a parametro zero e l’Inter è alla finestra.