Marotta fiuta l’affare in Serie A: colpo totalmente inaspettato

Un colpo totalmente inaspettato in Serie A: l’Inter starebbe seguendo un centrocampista di cui si parla poco

I propri successi recenti, l’Inter li ha costruiti nell’estate del 2019, quando ha portato a Milano giocatori come Barella e Bastoni. Oaktree guarda a quel tipo di affari come a modelli da replicare. Marotta e Ausilio sanno come si fa. Basta saper fiutare con anticipo l’affare giusto. Non solo colpi a zero o colpi altisonanti: per portare qualità alla rosa serve spesso anche il colpo totalmente inaspettato.

Quest’estate, per esempio, l’Inter ha insistito parecchio per prendere Tessmann del Venezia, poi rivelatosi un colpo sconveniente non tanto dal punto di vista tecnico, quanto per le pretese assurde dei suoi agenti in fase di definizione dell’accordo.

L’altro nome che potrebbe interessare è quello di Mattia Prati del Cagliari. Per il quale, però, potrebbe sorgere presto maggiore concorrenza. Meglio puntare quindi a un vero underrated della Serie A. Uno come Zurkowski, per esempio. Il polacco è un profilo dinamico e tecnico, à la Barella. Utile negli inserimenti in area e bravo nei cambi di gioco. A ventisei anni è un calciatore pienamente maturo dal punto di vista tattico pur non avendo mai giocato ad alti livelli.

Di certo deve migliore nella continuità, nella concentrazione e nella gestione dell’irruenza. È uno di quei giocatori che per eccesso di dinamismo cerca di arrivare sul pallone anche quando è impossibile, commettendo così troppi falli e prendendo troppi gialli.

Colpo inaspettato in A: trattativa con lo Spezia o l’Empoli

Il ragazzo potrebbe essere un’idea interessante per l’Inter nel 2025 proprio per completare la rosa a centrocampo, anche nell’ottica di una cessione dell’insofferente Frattesi. L’Inter può contare su ottimi rapporti con lo Spezia e con l’Empoli (se dovesse riscattarlo a fine stagione). Difficile infatti prevedere dove giocherà il ragazzo nella prossima stagione. Per ora è tornato in prestito in Toscana con opzione di riscatto.

Dopo l’esperienza non del tutto positiva alla Fiorentina, il polacco, nel gennaio 2023, è passato a titolo di prestito oneroso con obbligo di riscatto allo Spezia. Un anno dopo, quindi sempre a gennaio, è tornato in prestito temporaneo all’Empoli, dove aveva già giocato nel 2020 rendendosi protagonista di un’ottima stagione.

Il 21 gennaio del 2024, quindi a pochi giorni dal suo ritorno, ha segnato un’indimenticabile tripletta contro il Monza. A fine stagione, in 12 presenze, ha collezionato 4 goal e alcune partite da migliore in campo. L’Empoli non voleva perderlo ma non voleva nemmeno pagare i 5 milioni stabiliti per il riscatto, e così ha ottenuto dallo Spezia il rinnovo del prestito per un’altra stagione.

5 milioni per il nuovo rinforzo a centrocampo

Zurkowski può giocare da mediano, regista o trequartista. L’anno scorso è stato in qualche occasione schierato anche come esterno alto. Certo Szymon Zurkowski non è attualmente all’altezza di nessun centrocampista nerazzurro. Può essere un buon affare low-cost ma solo se quest’anno riuscirà a mostrarsi più continuo e disciplinato.

Come detto, la scorsa stagione Zurkowski è partito fortissimo con 4 gol all’Empoli in due partite, ma poi si è fermato. In 13 partite ha fatto davvero bene solo in un quattro o cinque, sparendo del tutto dalle altre. Date queste premesse, ecco perché l’affare Zurkowski, a oggi, appare con un affare strano se non del tutto inaspettato.

Bisogna fidarsi delle sensazioni della dirigenza che, ultimamente, ha sbagliato pochi colpi (Arnautovic, Cuadrado, Gosens…). Ci sono vari mesi a disposizione per valutare meglio il prospetto.