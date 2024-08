Inzaghi furioso durante Genoa-Inter, urla verso la sua panchina: cosa è successo

Simone Inzaghi si è sgolato e ha urlato verso la sua stessa panchina durante lo svolgimento di Genoa-Inter: il motivo della rabbia del tecnico

Il campionato di Serie A dell’Inter inizia in salita, almeno a giudicare dal primo tempo del match contro il Genoa. I rossoblù hanno subito sbloccato il risultato grazie a un gol di Vogliacco, con evidente errore di Sommer, ma poi Marcus Thuram ha rimesso le cose a posto, almeno per il momento, con un gran colpo di testa incrociato su assist di Barella dalla destra.

Ciò che è parso evidente agli occhi, oltre a una condizione fisica non proprio eccezionale da parte dei nerazzurri, è stata la rabbia di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino si è sgolato per gran parte del primo tempo per richiamare la squadra a velocizzare il possesso palla e gli affondi verso la difesa avversaria, soprattutto da parte dei braccetti di destra e sinistra.

Poi, però, la sua rabbia si è scatenata verso l’arbitro. Il motivo del contendere è stato il cartellino giallo per Henrikh Mkhitaryan e le successive mancate ammonizioni per il Genoa. Durante l’esultanza del gol di Thuram, Inzaghi ha sfruttato il tempo a sua disposizione per sottolineare al direttore di gara con veemenza che i rossoblù avevano fatto più falli dell’Inter, spesso anche tattici e non sono stati ammoniti, a differenza dell’armeno, subito punito con il giallo.

Pochi minuti dopo, quando la storia si è ripetuta, si è girato verso i suoi collaboratori in panchina e ha continuato a urlare che il Genoa aveva commesso 14 falli e non c’erano ammoniti. Insomma, il tecnico piacentino non è parso proprio tranquillo all’esordio in Serie A e crediamo che abbia anche ragione.