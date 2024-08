Le probabili formazioni di Genoa-Inter: esclusione eccellente per Inzaghi

Zielinski grande assente confermato per l’esordio dell’Inter nella nuova stagione di Serie A contro il Genoa, ecco le scelte dei due allenatori per l’incontro d’apertura al Ferraris

Il martello dell’Inter può tornare a battere sull’incudine per forgiare anche quest’anno il proprio percorso vincente in campionato. Tutto è ormai pronto per l’esordio ufficiale del club nerazzurro nella nuova stagione di Serie A, in programma questo pomeriggio a partire dalla 18:30 sul terreno di gioco dello Stadio Luigi Ferraris contro i padroni di casa del Genoa.

Per l’occasione il tecnico Simone Inzaghi ha approntato una strategia ben definita volta ad allungare la lunghissima striscia di imbattibilità che vede l’Inter protagonista contro il Genoa per dieci occasioni a zero, oltre al fatto di voler partire con il piede giusto e staccare i primi tre punti dell’anno sportivo.

A tal proposito c’è grandissima attesa per vedere sin da subito i nuovi acquisti in campo, nello specifico Mehdi Taremi che si è ben distinto nel corso delle amichevoli precampionato tenutesi nelle passate settimane di preparazione. Ciò nonostante è probabile che possa partire dalla panchina. Unica nota dolente per il tecnico piacentino al momento è data dall’assenza certa di Piotr Zielinski, fermato dall’infortunio muscolare che lo costringe a saltare la prima partita nonostante vi fossero speranze che potesse recuperare per tempo.

A seguire non dovrebbe esser disponibile neppure Stefan de Vrij mentre balla ancora la posizione di Marko Arnautovic sul mercato, motivo per cui la sua convocazione potrebbe apparire soltanto di contorno come nel caso di Joaquin Correa. In dubbio Kristjan Asllani, fino a ieri costretto al lavoro differenziato. I detentori dello Scudetto dovrebbero comunque scendere in campo con la migliore formazione possibile, data dai soliti volti noti che hanno spesso portato al successo lo scorso anno la squadra di Inzaghi.

Genoa-Inter, le probabili formazioni: out Zielinski e de Vrij

A seguire le probabili formazioni di Genoa e Inter per la prima giornata del campionato di Serie A.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.