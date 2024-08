L’Inter li caccia entrambi: decisione drastica dei nerazzurri

L’Inter deve piazzare gli esuberi per una questione di mancanza di spazio e bilancio e soprattutto spera di ricavare qualcosina

Il calciomercato dell’Inter ha portato alla corte di Simone Inzaghi elementi di assoluto spessore come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, come sottolineato anche dal tecnico nerazzurro, ha aggiunto ancor più qualità alla rosa. Soprattutto a centrocampo, grande punto di forza della squadra.

Josep Martinez, invece, occupa quella casella del presente e soprattutto del futuro della porta dell’Inter. Un acquisto necessario, che risolve un problema, visto che Yann Sommer compirà 36 anni il prossimo 17 dicembre. E’ chiaro che adesso i nerazzurri dovranno concentrarsi sulle uscite in queste ultime due settimane di mercato.

Oltre a Sanchez e Cuadrado, andati via a zero, sono andati via anche i vari Agoumé, Oristanio e Zanotti. Senza dimenticare Valentin e Franco Carboni, rispettivamente all’Olympique Marsiglia e al River Plate. Ma non è finita qui, perché ci sono altri giocatori nella rosa di Inzaghi, come per esempio Ionut Radu, ma anche Joaquin Correa e altri due elementi che Marotta e Ausilio stanno facendo di tutto per piazzare. Si tratta di Martin Satriano e Eddie Salcedo, completamente fuori dai piani di Inzaghi.

Inter, addio a Satriano e Salcedo: la situazione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter a breve può cedere Martin Satriano. Dopo aver rifiutato il Brest, l’attaccante uruguaiano ha tolto la possibilità al club nerazzurro di incassare una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro. Una bella cessione, che però non si è concretizzata dopo il prestito l’anno scorso. Le cose adesso sono diverse, perché su Satriano è piombato il Betis che aveva già fatto un altro colpo dalla Serie A, ovvero Natan dal Napoli.

Marotta e Ausilio sperano di ricavare i famosi 6-7 milioni dalla cessione di Satriano – e garantiti dall’offerta del Brest – anche dal Betis. La trattativa è in corso e nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità. Il ds Fajardo stima molto l’attaccante uruguaiano, che sarebbe molto contento di giocare in Liga.

Anche Salcedo può lasciare l’Inter in questi ultimi giorni. Era arrivato all’Inter come un baby prodigio, ma la sua carriera è stata costellata di vari prestiti tra Verona, Spezia, Bari, Genoa, Eldense e Lecco. Non è ancora chiaro dove andrà, però di certo vorrebbe una squadra che punti seriamente su di lui. E il club nerazzurro sarebbe felicissimo di monetizzare.