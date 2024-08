L’Inter lo regala in Serie B: reazione immediata dei tifosi

Mentre il club nerazzurro sta perfezionando la cessione immediata del giocatore, c’è chi suggerisce di regalarlo senza clausole a favore

Ci sono partite, investite di una tale importanza che restano comunque negli annali del club o della stessa competizione per la quale si sta giocando, che possono segnare la carriera di un calciatore. Soprattutto se questo è un portiere che, con una o più topiche nel momento più sbagliato della stagione, può involontariamente aver distrutto il lavoro di un anno intero. Suo e della squadra per cui era stato chiamato a difendere i pali.

È certamente questo ciò che è accaduto a Loris Karius nella finale di Champions del 2018 quando il suo Liverpool aveva provato a contendere al Real Madrid la coppa dalle grandi orecchie. Due papere clamorose, sul primo e sul terzo gol delle Merengues, sono rimaste impresse per sempre nella mente di colui che poi anni dopo è diventato il marito di Diletta Leotta.

La carriera del portiere tedesco, da promettente qual era, si trasformò in una serie di incredibili delusioni che oggi, estate 2024, lo hanno portato addirittura a restare senza squadra dopo lo svincolo dal Newcastle United.

Una cosa pressoché analoga sta accadendo o rischia di accadere ad un giovane portiere nerazzurro protagonista suo malgrado di una delle pagine più dolorose della recente storia nerazzurra.

27 marzo 2022, l’Inter recupera col Bologna al Dall’Ara la gara di campionato rinviata a gennaio per troppi casi di Covid nella formazione rossoblù. Il finale della storia lo conosciamo tutti: un’incredibile papera di Ionut Radu spegne le speranze nerazzurre di vincere la gara tornando in testa alla classifica superando il Milan. Un Milan che poi non si volse più indietro andando a vincere il suo 19esimo scudetto contro la favoritissima, alla vigilia, formazione interista.

Radu, destino segnato: tifosi nerazzurri scatenati

Nelle ultime ore non sono poche le indiscrezioni di mercato su una trattativa in essere tra Inter e Sassuolo per una cessione immediata, a titolo definitivo, del portiere rumeno al club emiliano. Sembra che la dirigenza nerazzurra possa fare un cospicuo sconto sul cartellino dell’estremo difensore, riservandosi però il diritto di ottenere tra il 20 e il 30% sulla futura eventuale rivendita del ragazzo. Una formula che – e questo la dice lunga su quanto Radu non sia mai stato, e mai sarà, perdonato per il suo errore – nemmeno convince la gran parte dei tifosi nerazzurri.

Radu al Sassuolo

A parametro 0, con futura percentuale all’ Inter nella rivendita #inter non mi mancherà … — 🖤💙marco🖤💙 (@marcuzzo27) August 13, 2024

Questo il tono prevalente degli interventi dei sostenitori interisti sui social alla notizia di una trattativa esistente tra i due club per l’addio del portiere nativo di Bucarest. È destinata così a chiudersi una pagina dolorosa per l’Inter e devastante per il calciatore, che proverà a mettersi tutto alle spalle ricominciando dalla cadetteria.