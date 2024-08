Chiesa arriva subito all’Inter! Si può chiudere a un prezzo ridicolo

Federico Chiesa potrebbe essere un nuovo calciatore dell’Inter già alla fine dell’attuale sessione di calciomercato: l’affare si può chiudere con un maxi sconto

La storia d’amore tra Federico Chiesa e la Juve è finita, e questo è un dato di fatto. Thiago Motta ha confermato giorni fa in pubblica piazza che l’attaccante non fa più parte del progetto e ora il ragazzo si sta allenando con gli altri esuberi della rosa bianconera, dopo essere tornato dall’Europeo in Germania.

Chiaramente, con un contratto in scadenza a giugno 2025 e poco più di dieci giorni rimasti nella sessione estiva, non è facile trovare una destinazione che possa piacere a tutti. Sul ragazzo sembrava forte il pressing della Roma, ma è una pista che potrebbe riattivarsi solo in caso di addio di Paulo Dybala, ancora indeciso se accettare l’Arabia Saudita o meno. E non è detto che l’ex Fiorentina accetti la destinazione, dato che vuole un club che giochi la Champions League.

Sullo sfondo c’è sempre l’Inter. I nerazzurri vorrebbero portare il calciatore ad Appiano Gentile a parametro zero a giugno 2025, quindi il suo mancato trasferimento fa gioco alla strategia d’attesa di Marotta e Ausilio. La Juve, intanto, teme che il ragazzo respingerà ogni assalto, proprio perché potrebbe già avere un accordo con il club nerazzurro.

L’Inter può anticipare l’arrivo di Chiesa: 10 milioni per averlo subito

Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, la Juve a questo punto ha molta fretta di chiudere la cessione dell’esterno offensivo, possibilmente già nella settimana che sta per iniziare, altrimenti il rischio di approdo con beffa all’Inter aumenterebbe a dismisura.

Secondo il noto quotidiano, i nerazzurri potrebbero presentare un’offerta da soli 10 milioni di euro per strappare il calciatore alla Juve. A quel punto, i bianconeri potrebbero essere costretti ad accettare, pur di non tenere un calciatore di queste proporzioni separato in casa per un anno e con un ingaggio piuttosto pesante.

Gli ostacoli sono i rapporti tra club: Madama potrebbe evitare di rinforzare una rivale storica e anche nella prossima Serie A, facendo anche un dispetto al calciatore. E poi ci sono anche i termini economici da concordare: non è detto che i campioni d’Italia siano disposti a offrire uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione per il calciatore della Nazionale. Infine, ma è quasi scontato da scrivere, servirebbe la cessione di uno tra Correa e Arnautovic.