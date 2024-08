Offerta da 30 milioni per Bisseck: la risposta ufficiale dell’Inter

Ecco quanto vale oggi Yann Bisseck per l’Inter: la risposta arriva da un no secco a un’offerta da 30 milioni

Sì, in un anno solo, Yann Bisseck è cresciuto davvero tanto. E non basta una partita storta per dimenticare quanto di buono il ragazzo ha fatto finora vedere. Lo ha riconosciuto anche Inzaghi, dichiarando che il tedesco si è meritato tutti i minuti giocati lo scorso anno e che in questa stagione potrebbe rivelarsi un protagonista importante per l’Inter. “Un elemento di assoluto valore“, così lo ha definito il tecnico piacentino subito dopo l’errore che è costato all’Inter il pareggio allo scadere contro il Genoa.

Ma Inzaghi ha spiegato bene il punto: Bisseck si spende tanto, corre senza sosta, dà il 100%, e a fine gara era stanco, poco lucido. L’allenatore avrebbe voluto toglierlo ma ha pensato di continuare a sfruttare i suoi centimetri. Perché il tedesco è anche questo: stazza da opporre agli avversari, ostacolo difficile da superare.

In Europa, Bisseck piaceva già l’anno scorso, soprattutto in Germania. Ora invece sembra far gola soprattutto alla Premier: per caratteristiche fisiche e tecniche, il colosso tedesco è uno adatto al calcio inglese. E l’Inter lo sa. Era insomma nell’aria che qualche club britannico potesse farsi sotto. Anche se la notizia non è venuta a galla durante le scorse settimane, più di recente qualcuno ha comunciato a tirar fuori la verità. Secondo Sky Sport e alcuni tabloid britannici, una squadra di Premier avrebbe già contattato i nerazzurri con un’offerta per il difensore.

Se il ventitreenne nato a Colonia e sconvato dall’Inter in Danimarca, nell’Aarhus, è ancora a Milano vuol dire però che i nerazzurri hanno resistito alla proposta allettante. La squadra interessata a Bisteccone, secondo le voci trapelate, sarebbe stata il West Ham. In pratica, a voler fare una classifica dei giocatori nerazzurri più ricercati sul mercato quest’estate, Yann Bisseck potrebbe essere al primo posto.

Si parla di molteplice sondaggi. E poi, appunto, di un’offerta concreta, arrivata dagli Hammers. Pare infatti che il West Ham, prima di concentrarsi su Todibo, abbia proposto 30 milioni all’Inter per acquistare Bisseck. La risposta dei nerazzurri è intuibile. Ma ribadiamola per esteso, che tanto non occupa troppo spazio. Due lettere: “No“. Tradotto, offerta rifiutata.

30 milioni per Bisseck: le ragioni del no nerazzurro

Per Inzaghi, ora Bisseck è un giocatore importante. Un profilo in grado di dargli fisicità in difesa e da poter abbinare a Matteo Darmian in modo da dare maggiore peso alla corsia destra. Quando in campo c’è l’ex United al posto di Dumfries, l’allenatore nerazzurro sa di non potergli chiedere lotte a tutto campo, rincorse senza palla e progressioni insistite. Per questo, il jolly difensivo italiano sta attento a dare equilibrio, a coprire, mentre Bisseck, da braccetto destro, parte palla al piede e prova a sfondare.

Il tedesco ha già dato prova di saper essere molto pericoloso in affondo. Non ha paura e si butta, con determinazione e fiducia nei propri mezzi. Fisicamente riesce già a imporsi contro giocatori esperti e individui di pari stazza. Anche tatticamente sembra meno anarchico rispetto a quando è arrivato dalla Danimarca.

In un anno il tedesco è cresciuto tanto. Ha capito cosa voleva Inzaghi e si è fatto trovare pronto. Ora si è reso anche disponibile a coprire i buchi nelle altre zone della difesa. Sulla carta può essere schierato centrale e anche braccetto sinistro. E, perché no, Inzaghi potrebbe anche sperimentarlo come esterno destro.

Idea rinnovo subito: ci vuole un premio

Se dovesse continuare così, l’Inter potrebbe dire fuori dai denti di aver pescato dal nulla un campione. E, a quel punto, diventerebbe però anche più complicato trattenerlo a Milano, visto l’interesse già acceso nei suoi confronti in molte big.

Non stupirebbe, quindi, se prima del previsto Marotta convocasse a viale della Liberazione i suoi agenti per proporre un rinnovo e blindarlo. La paura, ovviamente, è che sarebbe difficile resistere a un’offerta superiore ai 40 milioni e alla relativa plusvalenza registrabile. E tra un anno Bisseck potrebbe valere tanto, molto più di 30 milioni.

Che già oggi possa essere l’oggetto del desiderio di qualche altra big non è dato saperlo con sicurezza. Ma non suonerebbe così strano. Anzi, sotto tanti punti di vista, la sensazione è che il ragazzo sia anche sottovalutato rispetto a tutto ciò che ha già dato (buone prestazioni difensive, goal, azioni spettacolari, prove di personalità) e a ciò che potrebbe dare. Da qui l’esigenza di cautelarsi con un bel rinnovo di contratto. Il ragazzo si merita un premio.