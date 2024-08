Scambio folle per Chiesa: il tentativo lascia l’Inter di sasso

L’Inter resta spiazzata dallo scambio folle in cui è coinvolto Federico Chiesa: ribaltone di mercato proprio negli ultimi giorni

Gli ultimi giorni di mercato serviranno all’Inter per piazzare diversi esuberi. Sono ancora in rosa Martin Satriano, Eddie Salcedo e Joaquin Correa, che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi. L’ideale, per il club nerazzurro, è cederli a titolo definitivo incassando dei milioni preziosi che potrebbero portare a un nuovo acquisto. E’ una prospettiva molto bella, ma poi bisogna fare i conti con la realtà.

Forse solo Martin Satriano potrebbe portare quei 6-7 milioni di euro che l’Inter si augura di ricevere dalla sua cessione. L’attaccante uruguaiano ha già rifiutato il Brest, ma potrebbe andare al Betis. Il suo desiderio è giocare nella Liga e le parti stanno trattando per trovare un accordo. Poi ci sono le suggestioni, quei sogni che potrebbero diventare delle bellissime realtà.

E’ il caso di Federico Chiesa, che non rientra nei piani della Juventus e ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Fali Ramadani, il suo agente, lo ha proposto praticamente a tutti in Premier League – il vero sogno del giocatore -, ma la Juve non ha ricevuto offerte. E i costi sono troppo alti anche per Roma e Napoli.

Inter spiazzata dallo scambio per Chiesa

Si è parlato dell’Inter, che però potrebbe prendere il giocatore più a parametro zero l’anno prossimo che imbastendo una trattativa con la Juventus. Ecco che quindi è spuntato un retroscena molto interessante per Chiesa, coinvolto in uno scambio con il Chelsea. A riferire la notizia è Sky Sport, che ha rilasciato un aggiornamento importante: Chiesa al Chelsea con Sterling alla Juventus.

L’operazione, tuttavia, si è bloccata. Perché Juventus e Chelsea valutano in modo molto diverso i cartellini dei due giocatori. E in più, Sterling guadagna il doppio di Chiesa. I costi sono un ostacolo importante, soprattutto perché Giuntoli ha avviato un processo di risanamento del bilancio con l’addio dei giocatori che guadagnavano di più e ha altri esuberi in rosa ancora non piazzati come Kostic e Milik.

Al momento, il futuro di Sterling e Chiesa resta un rebus. Non è ancora deciso cosa succederà, Chelsea e Juventus vorrebbero cederli e allo stesso tempo liberare spazio nella rosa. L’Inter resta alla finestra, consapevole che l’esterno offensivo italiano può rimanere alla Juve senza rinnovo e diventare una seria possibilità a parametro zero il prossimo anno.