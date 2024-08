Altro che Dybala e Chiesa, l’Inter tenta il colpo grosso: bomber a zero

Si parla tanto del possibile arrivo di Dybala e Chiesa all’Inter, ma i nerazzurri potrebbero affondare per un altro nome a parametro zero

Il calciomercato dell’Inter non ha regalato grosse sorprese e soddisfazioni ai tifosi, e forse era anche giusto così, dopo che erano già stati chiusi due affari importanti come quelli per Zielinski e Taremi. Per il prossimo futuro, però, continuano a circolare le pista che riguardano Paulo Dybala e Federico Chiesa.

Effettivamente, manca una seconda punta a Simone Inzaghi dopo le partenze di Alexis Sanchez e Valentin Carboni, ma in realtà è veramente complicato per parametri economici o anagrafici che uno dei due arrivi davvero ad Appiano Gentile. Secondo quanto ci risulta, la Joya, ora in trattative per andare in Arabia Saudita, non è mai stata una pista reale: non ha l’età che chiede Oaktree e guadagna tanto, troppo per le casse nerazzurre.

Per Chiesa il discorso è diverso. Non è da escludere che Marotta e Ausilio tentino di portarlo a Milano a parametro zero, ma avrebbe comunque dei costi parecchio alti, dato che chiede almeno 6 milioni di euro a stagione. La società sarà disposta a darglieli? Il rebus si risolverà solo nei prossimi giorni, ma intanto è un altro il grosso colpo che l’Inter ha puntato in attacco e con buone possibilità di riuscita.

Jonathan David per l’attacco dell’Inter: Oaktree lo preferisce a Dybala e Chiesa

Stiamo parlando di Jonathan David, che molto probabilmente, a questo punto del mercato, resterà al Lille e di conseguenza lascerà il club francese solo a parametro zero a giugno 2025. Questo in realtà favorisce non poco l’Inter, che potrebbe mettere a segno un altro colpo in stile Thuram.

Il canadese, infatti, è ancora giovane, ha una lunga carriera davanti e voglia di confrontarsi con un top club europei. Gli interessamenti di Milan, Roma, Chelsea e PSG non si sono mai rivelati davvero concreti, per cui la chance dell’Inter di incunearsi potrebbe presto diventare reale.

A gennaio 2024, il calciatore sarà libero di accordarsi con chi vuole e, a quel punto, la Beneamata sarà libera di stringere un accordo definitivo con l’entourage del calciatore, che non ha comunque pretese mostruose. Sarebbe per età e caratteristiche il profilo ideale da affiancare a Lautaro Martinez, Taremi e Thuram, con possibilità anche di schierarlo un po’ più largo nel 3-4-3. Ma ancora c’è un’intera stagione di mezzo e tutto potrebbe cambiare.