“Anche l’interesse dell’Inter”: colpo di scena Dybala, ecco cosa succede

La Roma sta facendo di tutto pur di liberarsi di Dybala. Per alcune fonti è a un passo il suo trasferimento in Arabia

Ormai è chiarissimo, la Roma vuole disfarsi di Paulo Dybala. I Friedkin puntano ad abbassare il monte ingaggi e lo stipendio dell’argentino – che salirà fino a superare quota 6 milioni – pesa moltissimo sui conti del club giallorosso. Anche De Rossi, anzi soprattutto il tecnico romanista è d’accordo sul dare il benservito al classe ’93, come conferma la panchina di ieri a Cagliari e le ultime dichiarazioni rilasciate sull’argomento che ha acceso gli animi dei tifosi.

“Ho parlato già abbastanza di questa storia – le parole di De Rossi dopo lo scialbo pareggio in casa della squadra di Nicola – Il 2 settembre parleremo del mercato e di chi c’è. Non dovete chiedere a me le tempistiche, Paulo è entrato bene e stava nella partita. Se mi spaventerebbe una Roma senza Dybala? Se non prendessimo un sostituto sì“. ‘La Joya’ è, di fatto, già fuori dai piani di De Rossi. E della stessa società capitolina, che al giocatore ha già dato il via libera a trattare con l’Al-Qadisiyah.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il club saudita è pronto a garantire a Dybala ben 75 milioni di euro in tre anni bonus e premi inclusi. Per alcune fonti, vedi Calciomercato.it, il numero 21 di Rosario non ha ancora dato una risposta positiva ai sauditi, perché la sua intenzione è (era) quella di rimanere nella Capitale. Per altre, invece, avrebbe già detto sì, con l’ok definitivo che potrebbe arrivare nelle prossime ore dopo l’arrivo di tutta la documentazione.

Dybala proposto anche all’Inter, ma è fuori dai parametri di Oaktree

Come normale che sia, adesso c’è grande movimento attorno a Dybala. Per lui si parla pure di trasferimento in Premier, cosa a dir poco improbabile allo stato attuale, mentre stamane il ‘Corriere della Sera’ ha addirittura rilanciato la pista Inter. In verità, però, chiudendola subito. Secondo il quotidiano milanese, “alcuni intermediari hanno sondato anche l’interesse dell’Inter” per il 30enne argentino. Non è escluso che si possa aver ragionato su uno scambio con la Roma.

In ogni caso l’operazione è pressoché impossibile, considerato che la linea di Oaktree vieta l’acquisto di calciatori non più giovani – Dybala spegnerà 31 candeline il prossimo 15 novembre – e con richieste economiche piuttosto elevate. E che l’Inter davanti è al completo. Stando alla medesima fonte, il fondo non chiuderebbe invece le porte a Chiesa, anche se il classe ’97 messo fuori rosa dalla Juventus ha pretese importanti tra ingaggio e commissioni.