È già emergenza: doppia assenza pesante nel big match contro l’Inter

Nemmeno il tempo di fare il suo esordio in campionato, che subito la big fa i conti con altri due infortuni: tegola in vista dell’Inter

Una figura dignitosa. Una partita condotta con grande coraggio soprattutto nel primo tempo, quando forse sarebbe stato il caso di concretizzare un dominio che a tratti è apparso evidente. Il Real Madrid però, si sa, è squadrone sornione a dir poco. Sa soffrire, affidandosi spesso anche alle grandi capacità del suo portiere – il quasi insuperabile Thibaut Courtois – per poi colpire con i suoi assi. Quest’anno poi, all’arco di Carlo Ancelotti c’è anche una freccia in più: tale Kylian Mbappé.

L’Atalanta ha insomma fatto quel che ha potuto a Varsavia, sede della storica – per i bergamaschi – Supercoppa europea contro le Merengues. L’assenza in attacco di un certo Gianluca Scamacca si è fatta sentire eccome: forse nella prima frazione, se ci fosse stato l’ex Sassuolo, la banda Gasperini avrebbe potuto mettere il muso avanti. E allora tutto sarebbe cambiato.

A proposito di assenze, anche quella del neo arrivato Nicolò Zaniolo si è fatta sentire eccome. L’imprevedibilità del prodotto delle Giovanili dell’Inter avrebbe potuto sparigliare le carte, ma ora il già citato Gasperini, messi da parte i complimenti del collega per aver reso aspra la battaglia in campo, deve fare i conti con altre difficoltà. Del tutto simili a quelle testé elencate.

L’infermeria si riempie: Atalanta nei guai in vista di San Siro

Il calendario di Serie A non è stato troppo benevolo nei confronti della Dea: si inizia subito con una doppia trasferta, affatto banale, sui campi di Lecce – mai facile vincere al ‘Via del Mare’ – e Torino, che abbiamo visto in ottima salute nell’esordio stagionale a San Siro contro il Milan.

La particolarità di giocare le prime due gare lontano da Bergamo è dovuta all’attesa per il completamento dei lavori nella Curva Sud del Gewiss Stadium, ma il ‘cervellone’ della Serie A ha regalato un ulteriore spostamento, alla terza giornata, per gli ultimi trionfatori dell’Europa League.

Venerdì 30 agosto l’Atalanta sarà di scena a San Siro con l’Inter, in un big-match che gli orobici affronteranno verosimilmente con altre due assenze. Si tratta di Sead Kolasinac, uscito anzitempo dalla sfida di Supercoppa contro il Real Madrid, che ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e di Rafael Toloi, infortunatosi nell’amichevole contro il St. Pauli, vittima dell stesso identico infortunio, ma all’altra gamba.

Per entrambi la prognosi parla di 10 giorni o più di stop: molto difficile quindi ipotizzare un pieno recupero – inteso come disponibilità a scendere in campo dal 1′ – per i due difensori, la cui assenza costringerebbe Gasperini a reinventare la linea arretrata.