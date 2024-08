La mossa di Inzaghi lo fa scappare dall’Inter: addio da 30 milioni

Il tecnico nerazzurro potrebbe varare da subito il cambio modulo: tempi duri per il talento, che potrebbe andar via prima del previsto

Ogni rosa, anche la più bella, ha le sue spine. Con le quali magari non si punge direttamente chi la coltiva giorno per giorno, ma solamente chi la coglie di tanto in tanto, senza continuità e senza avere lo status per mettersi i guanti. Attraverso questa metafora floreale illustriamo in questa sede la situazione di un giocatore nerazzurro che, all’alba della sua terza stagione nelle fila dell’Inter, non sembra indirizzato ad un aumento del minutaggio. Né del coinvolgimento nel progetto.

Anche un fiore bellissimo com’è stato, e come ancora è, l’Inter degli ultimi anni, annovera al suo interno dei giocatori insoddisfatti. Che non si sentono valorizzati dallo scarso impiego in campo, al netto della consapevolezza che i titolari sono campioni quasi inamovibili. La scorsa stagione, quella del trionfo in campionato, non è stata di molto migliore rispetto alla precedente per il talentuoso centrocampista ex Empoli.

772 minuti in campo in Serie A contro i 580 dell’annata precedente e in generale una sensazione di non avere quasi mai la fiducia per poter giocare da titolare per scelta tecnica. E non solo perché il Calhanoglu di turno ha qualche linea di febbre o viene da 15 partite consecutive senza mai uscire dal terreno di gioco.

Se a questo aggiungiamo poi le recenti dichiarazioni di Simone Inzaghi, il cerchio si chiude pericolosamente. A doppia mandata. Il calciatore rischia di vedere il campo col binocolo anche quest’anno.

Asllani, il futuro sembra segnato: sarà addio

Il tecnico nerazzurro, sempre pronto a delle variazioni tattiche per evitare che il suo pur spumeggiante gioco venga magari capito in anticipo dagli avversari, ha sostanzialmente annunciato che il 3-4-3 visto a Genova nel lasso di tempo che aveva visto l’Inter impegnata alla ricerca del gol del vantaggio, potrebbe essere riproposto in futuro. Già, ma dall’inizio. Il che comporterebbe un cambiamento di modulo che mal si sposerebbe con le esigenze di Kristjan Asllani.

Oltre a rinunciare ad un vero e proprio playmaker di riferimento – i due centrocampisti centrali farebbero gli interni – la nuova disposizione tattica toglie un posto ai giocatori che normalmente agiscono sulla linea mediana.

Intendiamoci, un posto per Calhanoglu o Mkhitaryan, già abituati nella loro carriera ad agire come esterni a piede invertito per poi rientrare pericolosamente al centro, si troverebbe sempre. Così come lo stesso Nicolò Barella, depositario di uno dei due posti nel centrocampo a due, può dormire sonni tranquilli.

Chi invece vede tutto grigio è proprio il giovane albanese, che a questo punto, ben che vada a fine stagione, è destinato all’addio. 30 milioni è il prezzo per il quale Marotta direbbe ‘sì’ senza strapparsi i pochi capelli rimasti…