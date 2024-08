Tutto confermato: salta anche Inter-Lecce

Ancora riposo forzato per il difensore centrale de Vrij, non sarà a disposizione contro il Lecce nella prima sfida casalinga della nuova stagione. Dovrebbe rientrare in gruppo dalla prossima settimana

L’uscita d’esordio dell’Inter contro il Genoa non è stata delle migliori ma è proprio dalle criticità evidenziate sul terreno di gioco di Marassi che Simone Inzaghi vuol ripartire.

Il tecnico piacentino, visibilmente affranto per il magro pareggio ottenuto, non ha nascosto il proprio disappunto neppure nel post-partita ed ha fatto intendere che la squadra si rimetterà al lavoro per sopperire alle mancanze e slanciare la classifica sin dalla prossima partita in programma contro il Lecce. Si tratterà altresì della prima uscita casalinga della stagione e per questo non ci sarà spazio per deludere i tifosi di San Siro: tutto dovrà funzionare nel modo giusto.

Per l’occasione l’intero staff nerazzurro ha accordato alla squadra un giorno di riposo dagli allenamenti, motivo per cui quest’oggi non sono state tenute sessioni di gruppo come da consueto programma. La squadra si ritroverà domani sui campetti del BPER Training Centre di Appiano Gentile per riprendere con intensità le sedute di gruppo e lo stesso Inzaghi potrà riabbracciare uno dei grandi assenti della prima giornata, ovvero Piotr Zielinski.

Il calciatore, recuperato dall’affaticamento muscolare subito nel corso delle ultime partite amichevoli, potrebbe fare dunque il suo esordio contro il Lecce già intorno al secondo tempo di gioco. Lo stesso non può dirsi per Tajon Buchanan che resta vigile sulle direttive dategli dallo staff medico per le terapie cui è stato sottoposto, al fine di velocizzare il suo recupero dopo la batosta subita in Copa America tra le file della Nazionale Canadese.

Bene Zielinski ma de Vrij è ancora indisponibile, rientro previsto contro l’Atalanta

Chi invece non ci sarà per certo, oltre l’ex Brugge, è Stefan de Vrij. Nonostante vi fossero buone speranze che l’olandese potesse tornare utile già dal prossimo weekend, le sue condizioni lasciano presagire un’ulteriore settimana di sosta forzata.

Quest’ultimo ha continuato ad allenarsi singolarmente coi preparatori ma non è ancora pronto per le sessioni di gruppo, motivo per cui sarà grande ancora il grande escluso in rosa. Stando alle ultime informazioni sopraggiunte, de Vrij dovrebbe tornare disponibile soltanto dalla prossima settimana. Giusto in tempo per il primo big match della stagione contro l’Atalanta, in programma a fine mese.