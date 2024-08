L’annuncio su Chiesa terrorizza la Juve: “Vuole l’Inter, è certo!”

Il destino di Federico Chiesa continua a tenere banco in sede di calciomercato: l’ultimo annuncio sull’Inter terrorizza la Juve

La telenovela dell’estate in tema di calciomercato è sicuramente quella che riguarda Federico Chiesa. Per anni è stato considerato uno dei migliori attaccanti in assoluto, l’uomo in grado di scompaginare totalmente l’andamento di una partita e fare la differenza, anche con la maglia della Nazionale italiana.

Poi, tra infortuni e qualche stagione non proprio brillante alla Juve, la sua parabola è andata a scendere, fino alle ultime irrevocabili decisioni del club bianconero. Per lui, nel progetto di Thiago Motta, non c’è posto, per cui ora l’ex Fiorentina è un esubero in disparte che il tecnico ex Bologna non utilizzerà in ogni caso.

Con un contratto a giugno 2025, però, la posizione della Vecchia Signora è sempre più scomoda. Se non dovesse cedere il ragazzo entro la fine del mercato, si ritroverebbe in rosa un calciatore scontento e su cui ha deciso di non puntare. Intanto, si continua a parlare di un accordo con l’Inter a parametro zero, lo scenario peggiore possibile per Madama. Un annuncio che sta facendo discutere parecchio nelle ultime ore ha alzato il livello di allerta.

Zazzaroni sicuro su Chiesa: “Vuole l’Inter o il Milan”

Anche durante la prima giornata di Serie A ovviamente il caso ha continuato a far discutere, e il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla vicenda ai microfoni di ‘Pressing’: “Uno come Chiesa io lo prenderei domani mattina. So per certo che vorrebbe l’Inter o il Milan”.

Intanto, sono parole che sgombrano il campo dall’interesse della Roma, visto che in molte occasioni si è detto che i giallorossi avrebbero puntato su di lui in caso di addio di Dybala. Poi rimarcano ancora una volta come l’Inter sia una delle opzioni preferite dal ragazzo, e i nerazzurri sognano un suo arrivo a Milano a parametro zero.

Ricordiamo, però, che per l’attualità l’affare è comunque molto difficile da realizzare. I costi sarebbero parecchio alti, visto che il calciatore chiede un ingaggio da almeno 6 milioni di euro a stagione e soprattutto difficilmente la Juve si accontenterebbe di 10 milioni di euro, cifra che farebbe registrare anche una minusvalenza nelle casse del club. Non va trascurata del tutto neanche l’ipotesi Milan, anche se i rossoneri sembrano al completo in attacco.