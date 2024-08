Nuova terza maglia Inter, spuntano le foto: i tifosi non la prendono bene

L’Inter deve ancora decollare sul campo, ma intanto è arrivata una grande novità per la stagione 2024/25: i tifosi non approvano la nuova terza maglia

La prima fatica dell’Inter in campo nel match contro il Genoa non è andata esattamente con i nerazzurri e Simone Inzaghi si aspettavano. In terra ligure, è arrivato un 2-2 che non ha mosso più di tanto la classifica e ha lasciato alcuni dubbi su molti calciatori attualmente in rosa.

Ora, però, è meglio guardare avanti e non disperare solo per la prima partita non andata secondo le attese. I nerazzurri pensano al futuro sul calciomercato e anche alle scelte societarie da effettuare per la stagione in corso, tra cui quelle per la terza maglia. Oggi, infatti, il sito ‘Footy Headlines’ ha pubblicato la probabile terza divisa scelta per il 2024/2025.

È un design, e anche un colore, che richiamano quella utilizzata nel 1996-97 e che vede anche la presenza di strisce laterali che invece sono pensate come presenza identitaria cittadina, visto che rappresentano il Duomo di Milano. La seconda maglia ha avuto un grande successo, ma come capita in ogni occasione, i tifosi si sono subito scatenati per dare il loro giudizio e, in questo caso, non è proprio positivo.

Questa dovrebbe essere la nuova terza maglia dell’Inter pic.twitter.com/HypT8jE75w — Alessandro Nuzzo (@_alenuzzo) August 20, 2024

La terza maglia dell’Inter non riscuote grande successo: le critiche dei tifosi

A giudicare dalle prime recensioni sui social, non sono proprio in tanti ad aver apprezzato la scelta dell’Inter e dei suoi sponsor. Non è assolutamente il richiamo storico il problema, anzi, ma non convincono lo stile e neanche il colore.

È capitato già in passato che i supporters nerazzurri si lamentassero per arancione, giallo o verde acqua, preferendo invece scelte più identitarie e in linea con i colori sociali dell’Inter.

Acquario nerazzurro

La prima e la terza maglia dell’@inter pic.twitter.com/4o8VP2jChU — Francesco82🖤💙🇮🇹⚒️ (@Fra8882) August 16, 2024

Che bella la terza maglia dell’Inter pic.twitter.com/NGJna65bR1 — albodsq (@albodsq) August 16, 2024

Per questo, in tanti hanno ironizzato o hanno espresso il loro disappunto. La speranza del club è che possa comunque portare fortuna sul campo e accompagnare nuovi grandi successi, a prescindere dal colore che alla fine è stato scelto.