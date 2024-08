Perché Dybala non arriverà all’Inter: tutta la verità

L’arrivo di Paulo Dybala all’Inter è stato ipotizzato anche nelle ultime ore, ma non arriverà in nerazzurro: tutta la verità sul suo futuro

Da anni, anzi fin da quando l’addio alla Juve è diventato certo, il futuro di Paulo Dybala è stato accostato all’Inter. I tifosi, ovviamente, sono stati sempre favorevoli e speranzosi per un suo approdo alla Beneamata, ma poi è arrivata la Roma e l’interesse di Beppe Marotta non si è mai concretizzato, nonostante la stima reciproca.

L’Inter nel frattempo ha fatto altre scelte, passando da Lukaku per arrivare a interpreti come Thuram e Taremi, nonostante in tanti continuino a coltivare il sogno di vedere insieme Lautaro Martinez e la Joya in nerazzurro. Purtroppo, si tratta di un’eventualità che non corrisponde alla realtà. Nonostante nelle ultime ore, quelle dell’indecisione per il calciatore che potrebbe presto sbarcare in Arabia Saudita, in tanti abbiano rilanciato la pista verso Milano, l’affare non s’ha da fare.

L’unico reale tentativo della società meneghina è stato proprio nell’estate in cui il ragazzo è approdato alla Roma. Anche in quel caso, però, determinate uscite non si sono concretizzate, Dybala ha atteso invano e infine ha scelto i giallorossi. In quest’estate poco ricca per l’Inter, non si è arrivati nemmeno a questo punto.

🚨#Zielinski è tornato ad allenarsi coi compagni nella prima seduta settimanale. Assente alla prima in casa del Genoa, il polacco sarà invece arruolabile per la gara di sabato col Lecce pic.twitter.com/zU9DtrFA5Q — Interlive (@interliveit) August 20, 2024

Niente Inter per Dybala: Roma e Arabia Saudita per il suo destino

Innanzitutto, la prima condizione essenziale per l’arrivo della Joya era l’addio di Marko Arnautovic e Joaquin Correa: al momento, nessuno dei due si è concretizzato e questo chiude le porte, non solo all’arrivo di Dybala, ma a quello di qualsiasi calciatore in quel ruolo.

Anche se le cose dovessero cambiare, non sarebbe comunque l’argentino il profilo scelto per l’attacco (è lontano anche Federico Chiesa, in realtà). Oaktree ha fissato il tetto ingaggi dei nuovi acquisti a 5 milioni di euro, una cifra improponibile per un colpo di questo tipo. In più, ci sarebbero da pagare laute commissioni e il cartellino alla Roma, che non scende sotto i 12 milioni di euro, esattamente la cifra della clausola rescissoria in vigore a luglio – era anche più alta per l’Italia.

È normale che l’Arabia Saudita sia dunque la prima, e forse unica, pista per il destino di Dybala. Nelle prossime ore, il calciatore farà la scelta definitiva insieme alla sua famiglia: restare a Roma o cambiare vita, gonfiando anche il suo portafogli.