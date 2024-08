Vendetta Inter sulla Juve: irruzione per un talento che piace a mezza Europa

L’Inter è pronta a vendicarsi sulla Juve, inserendosi per un talento di portata internazionale: stiamo parlando di un profilo che piace a mezza Europa

Il calciomercato dell’Inter non ha dato grandi soddisfazioni ai tifosi. Era una scelta annunciata e probabilmente erano anche le intenzioni della società, ma la Beneamata ha messo a segno davvero pochi colpi, ma mirati, in grado di migliorare comunque il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi.

Ci sono state, però, anche delle delusioni, come quella che riguarda Juan Cabal. Il difensore colombiano era in procinto di trasferirsi all’Inter, ma alla fine è andato proprio alla Juve. L’ennesimo sgarbo in piena regola della società piemontese, dopo quello relativo Djalò, che ha costretto i nerazzurri a ripiegare le attenzioni su altri obiettivi, soprattutto su Tomas Palacios.

Marotta, però, potrebbe anche restituire il favore all’eterna rivale e stavolta per un talento che ha già acquisito stima e rispetto di livello internazionale. Ha solo 17 anni, ma Agon Rexhaj è un calciatore di cui sentiremo a lungo parlare. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il club nerazzurro ha già avviato una trattativa con l’agente Agron Krasniqi per mettere le mani sul suo cartellino, a dispetto dell’ampia concorrenza internazionale. Infatti, sul ragazzo non ci sono solo le italiane, e quindi la Juve, ma anche Barcellona e Bayern Monaco.

L’Inter piomba su Rexhaj. Completato un altro affare in uscita

Rexhaj ha già stregato le big: si tratta di un esterno d’attacco con caratteristiche simili a Rafael Leao, soprattutto per quanto riguarda l’allungo, la capacità di saltare l’uomo e l’abilità nell’essere incisivo negli ultimi trenta metri. Il ragazzo piace e l’Inter sta andando avanti nella trattativa, anche perché il suo contratto con il Basilea scadrà a giugno 2025.

Non è l’unica operazione legata ai più giovani che l’Inter sta portando avanti. Infatti, i nerazzurri hanno concluso nel frattempo un affare in uscita. Un protagonista del pre campionato nerazzurro, cioè Kamaté, dopo diversi rumors di calciomercato, si è legato all’Aves. L’esterno offensivo ha già firmato con il suo nuovo club: la trattativa si è conclusa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

I nerazzurri sperano che il trasferimento possa dare i suoi frutti, e quindi che il ragazzo possa mettere in mostra le sue qualità già a partire dalla prossima stagione, in modo da riportarlo subito a casa o accrescere la sua valutazione.