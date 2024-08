Clamoroso Inter: rescinde il contratto dopo un mese

Sta per lasciare il club dove è approdato solo lo scorso luglio e con cui non ha mai giocato in partite ufficiali. Tutti i dettagli

Notizia di calciomercato a dir poco inattesa che coinvolge direttamente l’Inter. Oggi o al massimo domani dovrebbe rescindere il contratto che ha firmato appena un mese fa, dopo l’accordo raggiunto tra i club sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Parliamo di Franco Carboni, fratello maggiore di Valentin andato al Marsiglia. A metà dello scorso luglio l’annuncio del suo trasferimento al River Plate, in prestito con opzione d’acquisto fissata a 4 milioni di euro e controriscatto in favore della società di Oaktree a circa 12 milioni. Il classe 2003 ha voluto a tutti i costi tornare in Patria e legarsi ai ‘Millonarios’, anche per ritrovare quella maglia da titolare mai realmente avuta nelle sue esperienze italiane tra Cagliari, Ternana e Monza.

In casa River, però, in poche settimane sono state ribaltate. Al posto di Demichelis, è tornato in panchina Marcelo Gallardo, reduce dalla fallimentare esperienza in Arabia. Il tecnico argentino ha subito messo ai margini Carboni, chiedendo l’acquisto di un giocatore di maggiore esperienza e affidabilità. La dirigenza lo ha subito accontentato, acquistando il 32enne Acuna dal Siviglia. Così può dirsi già conclusa l’avventura a Buenos Aires del terzino nerazzurro. Come riporta ‘minutouno.com’, tra oggi e domani è attesa la risoluzione del suo contratto con il River.

👀Chi è #Palacios, il nuovo Bastoni che piace a Zanetti: rivelazione sul suo passatohttps://t.co/Q7SKB1AZYs pic.twitter.com/fLIgXcnNql — Interlive (@interliveit) August 20, 2024

Carboni via dal River Plate dopo appena un mese e senza aver mai giocato una partita ufficiale

Carboni lascerà il River Plate senza aver giocato neanche un minuto in partite ufficiali. Con la maglia biancorossa ha disputato solo l’amichevole contro i colombiani dei ‘Millionarios’, terminata col punteggio di 1-1. Poi solo panchine nelle successive sei gare, oltre alla mancata convocazione per la sfida col Talleres valevole per l’andata della Copa Libertadores.

Stando alla medesima fonte argentina, Carboni ha già una nuova destinazione. Trattasi dei Rayados de Monterrey, squadra allenata – guarda caso – da quel Martin Demichelis che lo ha voluto al River prima di essere esonerato. Ma i messicani dovranno trovare un accordo con l’Inter…