Colpo di scena, ex Inter all’Atalanta per 25 milioni: i dettagli

Un ex Inter pronto a trasferirsi all’Atalanta. Trattativa avviatissima e ormai prossima alla fumata bianca. Le cifre dell’affare

Anche quest’anno la fase finale della sessione estiva di calciomercato non sarà priva di colpi di scena con tutti i top club di Serie A pronti a intervenire e a farsi trovare pronti in caso di occasioni favorevoli.

L’Inter deve chiudere per l’arrivo del difensore che sostituirà Buchanan. Finalmente, i nerazzurri hanno scelto il loro obiettivo ovvero Tomas Palacios dell’Indipendiente Rivadavia. I dirigenti del club argentino che pare abbia riscattato il difensore dal Talleres sono attesi a Milano per chiudere l’affare. La richiesta è di 7-8 milioni. L’Inter, al momento, è ferma a 6. Una distanza colmabile, considerata la ferma volontà dei nerazzurri di chiudere la trattativa entro la settimana.

Con Palacios, l’Inter chiuderà il suo mercato. Altri club, invece, devono ancora acquistare i rinforzi necessari per completare l’organico. Oltre alla Juve che punta a chiudere per Gonzalez e Koopmeiners, tra le squadre più attive c’è l’Atalanta, molto vicina all’acquisto di un ex nerazzurro con un corposo investimento.

Un ex Inter all’Atalanta, trattativa avviata: ci siamo

Ci riferiamo a Raoul Bellanova. L’esterno sinistro del Torino, ambito dalla Roma, è ormai prossimo al trasferimento in nerazzurro. Una trattativa lampo che sta per concludersi positivamente. L’Atalanta ha già l’intesa contrattuale con il calciatore mentre resta da perfezionare l’accordo con il Torino. La richiesta dei granata è di 25 milioni ma è verosimile che l’affare possa concludersi sulla base di 20-22 milioni più gli immancabili bonus.

L’Atalanta ha virato con decisione su Bellanova dopo il fallimento della trattativa per Wesley del Flamengo. Sembrava tutto fatto per l’accordo tra i due club sulla base di 16 milioni più 4 di bonus poi alcuni tentennamenti del Flamengo hanno irritato l’Atalanta che ha deciso di puntare tutto su Bellanova.

Assalto riuscito quello dei nerazzurri che si assicurano uno dei migliori esterni del nostro campionato, reduce da una buona stagione con il Torino che gli è valsa anche la convocazione per l’Europeo nel quale, tuttavia, non è mai stato utilizzato da Spalletti. Oltre a Bellanova, l’Atalanta potrebbe prendere anche un altro ex Inter ovvero Juan Cuadrado, ancora senza squadra dopo il mancato rinnovo di contratto dello scorso giugno.

Ceduto Buongiorno al Napoli e senza Schuurs ancora infortunato, il Torino perde un altro titolarissimo. A sostituirlo dovrebbe essere il norvegese Marcus Pedersen, tornato provvisoriamente al Feyenoord dopo la conclusione del prestito al Sassuolo nella scorsa stagione.