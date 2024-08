Ammazza che sfiga: nuovo infortunio, torna dopo la sosta

Stop forzato per il difensore centrale nerazzurro Vanheusden in prestito al Mechelen, soffre ancora di problemi fisici. Salterà almeno due partite di campionato ed è emergenza per il club belga

Nelle settimane che hanno seguito l’apertura dei battenti della sessione estiva di mercato, Simone Inzaghi ed il resto dello staff nerazzurro ha preso coscienza delle risorse a disposizione ed ha provveduto sui campetti d’allenamento del BPER Training Centre di Appiano Gentile alla promozione di una lunga fase di preparazione.

A questa hanno innanzitutto preso parte i giovani, oltre ai pochi calciatori non partecipanti agli impegni internazionali previsti in giro per il mondo. Si sono quindi aggiunti anche i nuovi acquisti Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, i quali sono stati immersi da subito nelle prime amichevoli pre-campionato ed hanno lasciato ottime sensazioni. Chiaro è che come spesso accade in queste fasi, molti hanno dovuto alzare bandiera bianca per alcuni acciacchi fisici dovuti al sovrallenamento. Nulla di preoccupante, a meno della già nota uscita di scena di Tajon Buchanan e dei fastidi pregressi di Stefan de Vrij. Per il resto, tutto nella norma.

Altro ko per Vanheusden, salta almeno due partite in Belgio

Ad oggi la situazione è praticamente rientrata ed appaiono tutti recuperati, nella speranza che possano essere impiegati con regolarità e senza complicazioni già dalla prossima partita in programma contro il Lecce a San Siro. Lo stesso tuttavia non può dirsi per Zinho Vanheusden, difensore centrale belga dell’Inter che ha partecipato come il resto della squadra alle fasi iniziali della preparazione.

Quest’ultimo, dopo esser stato ceduto in prestito al club locale del Mechelen, ha infatti accusato una riacutizzazione dei precedenti problemi fisici dovuti ad un’ernia inguinale particolarmente fastidiosa. Trattasi dell’ennesimo acciacco cui va incontro l’ex Genoa, vista la serie innumerevole di forfait a cavallo fra il 2017 ed il 2024. Nel mezzo anche due rotture del legamento crociato. La sua assenza costringerà il tecnico della formazione belga Besnik Hasi a ricorrere a dei cambi forzati perché a corto di alternative al ruolo per almeno due partite di campionato contro Anversa e Charleroi. Stando alle stime recenti, Vanheusden dovrebbe rientrare in gruppo non prima della sosta nazionali in programma a settembre.